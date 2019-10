Opperbevelhebber Koerden: 'Het was kiezen tussen pijnlijk compromis of genocide'

'Als we moeten kiezen tussen compromissen en een genocide op ons volk, dan kiezen we voor het leven van ons volk', zegt de Koerdische opperbevelhebber Mazloum Abdi.

De opperbevelhebber van de Syrische Koerden Mazloum Abdi heeft in een opmerkelijk opiniestuk in het Amerikaanse vakblad 'Foreign Policy' uitgelegd waarom hij een akkoord met het regime van Bashar al-Assad gesloten heeft. 'Als we moeten kiezen tussen een pijnlijk compromis en een genocide op ons volk, dan kiezen we voor het leven van ons volk', schrijft hij.

Makkelijk was de keuze allerminst. 'De Russen en het Syrische regime hebben voorstellen gedaan die het leven van miljoenen mensen kunnen redden. We vertrouwen hun beloftes niet. Eerlijk gezegd is het moeilijk te weten wie we kunnen vertrouwen', klinkt het.

Dode kinderen

De Koerden hadden echter geen andere keuze, benadrukt Abdi. Vorige week gaf de Amerikaanse president Donald Trump na een telefoontje met zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan de Turken vrij spel om het noordoosten van Syrië binnen te vallen en de Koerden van hun zuidgrens te verdrijven.

Tot dan waren de Koerden en de VS bondgenoten in de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS). De Koerdische milities verloren daarbij 11.000 man en staan nog altijd in voor de bewaking van 12.000 IS-strijders en hun duizenden vrouwen en kinderen.

Volgens Abdi spreekt het voor zich dat de Koerden de wapens tegen IS opnamen. 'Als iemand tegen IS moest vechten, waren wij het wel. IS heeft ons land bezet, onze dorpen geplunderd, onze kinderen gedood en onze vrouwen tot slaaf gemaakt', schrijft hij. Hij waarschuwt dat de terreurgroep nog steeds een gevaar vormt en dat de detentiekampen tikkende tijdbommen zijn.

Ontblote borst

De Koerdische opperbevelhebber zegt begrip te hebben voor de Amerikaanse terugtrekking. 'Vaders willen hun kinderen zien lachen op hun schoot, geliefden willen de stem van hun partners horen fluisteren, iedereen wil terug naar huis', schrijft hij. Maar hij beklemtoont ook dat de Koerden daardoor 'met ontblote borst voor de Turkse messen' staan.