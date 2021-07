‘Opstand der dorstigen’ wakkert politieke onvrede aan in Iran

Na dagenlange demonstraties over watertekort in het zuiden van Iran breidt de onrust zich nu ook uit naar de hoofdstad Teheran. De antiregeringsprotesten zijn straks de eerste uitdaging voor de nieuwe president, Ebrahim Raisi.

Bijna twee weken nadat de inwoners van de bloedhete zuidelijke provincie Khuzestan de straat optrokken tegen het onhoudbare watertekort en de stroomonderbrekingen, breidden de protesten zich de voorbije dagen razendsnel uit naar andere provincies.

Ook in de Iraanse hoofdstad Teheran komen Iraniërs nu op straat. Daar kreeg het protest al snel een antiregeringstintje. Op video’s op sociale media is te zien hoe betogers leuzen tegen het regime scandeerden als ‘Weg met Khamenei’, ‘Weg met de dictator’ en ‘Wees niet bang, we zijn allemaal samen’.

De essentie Al bijna twee weken komen Iraniërs op straat om te protesteren tegen waterschaarste en het beleid van het Iraanse regime.

Sinds het begin van de protesten vielen al minstens acht doden in zeven verschillende steden.

De antiregeringsprotesten worden de eerste uitdaging van Ebrahim Raisi die op 5 augustus wordt ingezworen als nieuwe president.

Volgens de demonstranten is de waterschaarste niet alleen te wijten aan droogte, maar ook aan het wanbeheer van het regime. Vooral in Khuzestan trok de Revolutionaire Garde de laatste decennia tal van dammen op en leidde ze rivieren om. Niet zelden voor militaire projecten of om gemakkelijker naar olie te kunnen boren. Iran is een olieproducerend lid van de OPEC.

Minstens acht doden

Sinds de start van de protesten in de nacht van 14 op 15 juli vielen in zeven verschillende steden al minstens acht doden, onder wie een tienerjongen. Volgens Amnesty International zetten de Iraanse veiligheidstroepen onwettig geweld in tegen de grotendeels vreedzame demonstranten. Uit verschillende videobeelden zou blijken dat met scherp werd geschoten.

Vrijdag uitten de Verenigde Naties hun bezorgdheid over de aanpak van de manifestanten. Maar die opmerking deed Iran onmiddellijk af als ‘interventionistisch’, ‘niet deskundig’ en ‘bevooroordeeld’.

Als de aantijgingen kloppen, zou Iran is evenwel niet aan zijn proefstuk toe zijn. In 2019 en 2020 werd ook met scherp geschoten op betogers die de straat optrokken om hun ongenoegen te uiten over een verhoging van de brandstofprijzen. Naar schatting stierven toen 1.500 mensen.

Rellen

Het is moeilijk in te schatten hoe groot de huidige protesten precies zijn, en hoe wijdverspreid ze zijn. De Iraanse media zijn vaak een verlengde van het regime. Volgens officiële media vielen de doden bij ‘rellen’ en waren de protesten in Teheran ‘een beperkte samenkomst van enkele handelaars’.

Sinds de start van de demonstraties in de nacht van 14 op 15 juli worden sociale media en het internet ook deels geblokkeerd door het regime. Vooral video’s doorsturen vanuit Iran wordt moeilijker, blijkt uit de gegevens van NetBlocks, dat storingen van internetdiensten monitort.

Uit onvrede over die ingreep blokkeerden jonge activisten maandag verschillende wegen in het land. Zij hopen dat de ‘opstand der dorstigen’ uitgroeit tot een breder protest tegen het regime.

Nieuwbakken president

Het Iraanse regime is op zijn hoede. De opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, zei vorige week de demonstranten te begrijpen. ‘De mensen toonden hun ongenoegen, maar we kunnen hen dat niet echt kwalijk nemen’, klonk het op staatstelevisie. Ook drukte hij de demonstranten op het hart dat een oplossing in de maak is.

De mensen toonden hun ongenoegen, maar we kunnen hen dat niet echt kwalijk nemen. Ali Khamenei Opperste geestelijke leider Iran