Pakistan zegt twee Indiase toestellen in zijn luchtruim te hebben neergehaald

Pakistan heeft twee Indiase vliegtuigen in zijn luchtruim neergehaald, zo heeft een Pakistaanse legerwoordvoerder woensdag getwitterd.

'De luchtmacht heeft in het Pakistaanse luchtruim twee Indiase vliegtuigen neergehaald', aldus generaal Asif Ghafoor.

Eén toestel is in het Indiase deel van Kasjmir neergekomen, het andere in het Pakistaanse deel. Pakistaanse soldaten hebben een Indiase piloot gearresteerd.