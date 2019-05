Palestijnen boycotten Amerikaanse vredestop

Amerikaans president Donald Trump plant een investeringsronde voor de Palestijnen, als opmaat voor een vredesakkoord met Israël. De scepsis is groot.

Op 25 en 26 juni organiseren de Verenigde Staten in Bahrein een ‘economische workshop’ die investeringen in de armlastige Palestijnse gebieden moet aanzwengelen. Dat maakte het Witte Huis zondagavond bekend. Politici en bedrijfsleiders uit de VS, Europa, het Midden-Oosten en Azië zijn uitgenodigd. Er zou worden gemikt op een financiële injectie van 68 miljard dollar (61 miljard euro) voor de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en de omringende landen Egypte, Jordanië en Libanon.

In Bahrein gaan de gesprekken niet over een eigen Palestijnse staat of het lot van de miljoenen Palestijnse vluchtelingen. Maar de investeringsstop wordt wel gepresenteerd als een eerste stap richting het vredesplan tussen Israël en de Palestijnen waar Jared Kushner, de schoonzoon en adviseur van Amerikaans president Donald Trump, al twee jaar op broedt. ‘Vooruitgang is enkel mogelijk met een stevige economische visie en een oplossing voor de politieke kernproblemen’, aldus Kushner.

Scepsis

Wat Trump voorspelt als de ‘deal van de eeuw’ voedt echter vooral enorme Palestijnse scepsis. Premier Mohammad Shtayyeh zei maandag dat zijn regering niet eens op de hoogte was gebracht van de top. Volgens president Mahmoud Abbas zullen de Palestijnen die zelfs boycotten.

Ze verwijten Trump een grote pro-Israëlische vooringenomenheid, en vrezen dat Kushner de Palestijnen wil omkopen om af te zien van hun lang gekoesterde droom van zelfbeschikking. ‘We zijn niet vatbaar voor chantage en ruilen onze politieke rechten niet voor geld’, aldus Shtayyeh.

Geen twee staten?

Al decennia zoekt de internationale gemeenschap vergeefs naar een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. De Palestijnen vragen de volledige controle over de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Kushner weigerde onlangs echter nog langer over twee staten te spreken: ‘Het betekent voor beide partijen iets anders. Daarom stellen wij voor: ‘Laten we het woord niet meer gebruiken.’’

Trump schokte in 2017 al de diplomatieke consensus door Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël en er de Amerikaanse ambassade ook naartoe te verhuizen vanuit Tel Aviv. Sindsdien weigeren de Palestijnen met de VS te communiceren. Temeer omdat Trump geen bezwaar aantekent tegen de aanhoudende nederzettingspolitiek van Israëlisch premier Benjamin Netanyahu in de Palestijnse gebieden.

Trump zette zelfs de Amerikaanse financiering stop van een VN-programma voor Palestijnse vluchtelingen. En hij sloot de Palestijnse diplomatieke missie in Washington, alsook het Amerikaanse consulaat voor Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

Iran

Op de achtergrond speelt bovendien het grote regionale machtsspel rond Iran, de sjiitische erfvijand van het soennitische Saoedi-Arabië én Israël, waartegen ook de regering-Trump steeds meer de oorlogstrom roert.

Kushner smeedde de voorbije jaren innige banden met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, wiens obsessie met Iran hem op zijn beurt dichter bij Israël bracht, een staat die de Arabieren nochtans niet erkennen. De Palestijnen vrezen dan ook al langer dat ze enkel als pasmunt dienen.

Oorlogen

Intussen is de politieke appetijt voor een vredesakkoord verder weg dan ooit in Israël en Palestina. Netanyahu raakte onlangs voor een vierde opeenvolgende keer verkozen met een steeds rechtser discours, waarbij hij straks een regering vormt met ultranationalistische partijen. De Palestijnen zijn dan weer al jaren hevig verdeeld tussen het kamp rond de onpopulaire president Abbas en het radicaal-islamitische Hamas, dat de plak zwaait in Gaza.