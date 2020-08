Palestijnen roepen gezant terug uit Emiraten

Het historische vredesakkoord dat Israël en de Verenigde Arabische Emiraten donderdag aankondigden, roept felle reacties in het Midden-Oosten op. De Emiraten zijn na Egypte en Jordanië pas het derde Arabische land dat de Israëlische staat erkent. In ruil belooft Israël zijn annexatie van de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever stop te zetten.

Terwijl sommige Arabische landen zoals Egypte en Bahrein - dat erg dicht staat bij Saudi-Arabië - de deal toejuichen, zijn de Palestijnen witheet. Zowel de radicale groepering Hamas, de PLO als president Mahmoud Abbas laakt de 'uitverkoop van de Palestijnse zaak'. Abbas riep vrijdag de Palestijnse gezant in de Verenigde Arabische Emiraten terug. Hij eist dat de Arabische Liga en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking snel samenkomen om het akkoord te verwerpen.

Aanvallen op Gaza

Dat er niet snel vrede komt, bewijzen de nieuwe Israëlische luchtaanvallen donderdagnacht op stellingen van Hamas in de Gazastrook. Die waren een vergelding voor de brandbare luchtballonnen die eerder deze week vanuit de Gazastrook over de Israëlische grensmuur gestuurd werden.

Turkse kritiek

Ook Turkije leverde striemende kritiek op de diplomatieke dooi tussen Israël en de Emiraten. 'De geschiedenis en het geweten van de mensen in de regio zullen het hypocriete gedrag van de Verenigde Arabische Emiraten, waarbij ze Palestijnse zaak verraden voor hun eigen kortzichtige belangen, niet vergeten en nooit vergeven', verklaarde het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ankara onderhoudt diplomatieke en economische banden met Israël. Maar de relatie tussen beiden landen is danig gebrouilleerd sinds tien Turkse activisten in 2010 gedood zijn door Israëlische troepen toen ze met een humanitair hulpkonvooi de blokkade van de Gazastrook wilden doorbreken.

Dit is een messteek in de Palestijnse rug, en zal de regionale eenheid tegen het zionistische regime versterken.

Iran

De 'kortzichtige belangen' die Turkije laakt, zijn een verwijzing naar de onderliggende reden voor de detente tussen Israël en de Emiraten, onder auspiciën van de Verenigde Staten: de gedeelde afkeer voor Iran. De islamitische sjiitische republiek heeft zijn militaire invloedssfeer in de regio de voorbije jaren sterk uitgebreid, van Jemen over Irak, Syrië en Libanon tot de Palestijnse gebieden. En bedreigen zo steeds meer de belangen van Israël, de VS en de soennitische Golfstaten.