'Palestijnse doden waren allemaal terroristen'

De ruim 50 Palestijnen die maandag omkwamen in de Gazastrook waren allemaal terroristen. Dat zegt de Israëlische ambassadrice in België, Simona Frankel.

'Ik betreur enorm elk overlijden, zelfs al zijn het terroristen', zei Frankel dinsdag in La première op de Franstalige openbare omroep RTBF. 'Het waren 55 terroristen die de grens probeerden over te steken in een poging zich op Israëlisch gebied te begeven.'

Minstens 59 Palestijnen, onder wie een baby, kwamen maandag om het leven bij protesten. De meesten van hen kwamen om het leven door de kogels van Israëlische sluipschutters. Het was de dodelijkste dag sinds de Gaza-oorlog van 2014.

'Hamas gijzelt'

'Die mensen nemen kinderen en baby's mee naar de grens. Het is geen rustige betoging', zei de ambassadrice. 'Men moet beseffen dat het de terreurbeweging Hamas is die de Gazastrook en de Palestijnen die er wonen, gegijzeld houdt en hen de dood in stuurt. Hamas is verantwoordelijk voor die doden.'

We krijgen liever kritiek dan dat we later gecondoleerd moeten worden Simona Frankel Israëlische ambassadrice

Frankel: 'Wij willen enkel ons grondgebied en onze burgers beschermen en verdedigen. We krijgen liever kritiek dan dat we later gecondoleerd moeten worden.' Premier Benjamin Netanyahu sprak eerder al van het 'recht op zelfverdediging'.

De ambassadrice reageerde ook op minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), die het disproportionele geweld van het Israëlische leger veroordeelde. 'Ik begrijp het woord 'disproportioneel' niet', zei ze. 'Moeten we wachten tot er 50 Israëlische doden zijn?'

Amerikaanse ambassade

De Palestijnen protesteerden maandag tegen de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. De inauguratie volgde op de erkenning door president Donald Trump van de stad als hoofdstad van Israël.

Met zijn beslissing lijkt Trump het vredesproces tussen Israëli's en Palestijnen te torpederen. Volgens de internationale consensus moet het statuut van Jeruzalem worden vastgelegd in een finaal vredesakkoord.