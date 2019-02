Parket wijst op moeilijkheden bij terugkeer IS-strijders

Het federaal parket waarschuwt dat het moeilijk wordt om nog bewijzen te verzamelen tegen IS-strijders die worden teruggehaald en die hier nog niet bij verstek zijn veroordeeld.

Of we Belgische IS-strijders die opgesloten zitten in een Syrische gevangenis naar ons land terughalen is geen juridische, maar een politieke beslissing. Dat benadrukt het federaal parket, dat alle terrorisme-onderzoeken in ons land voert, in een reactie aan De Tijd. ‘Dat behoort niet tot onze bevoegdheid’, luidt het. Het federaal parket wijst erop dat er geen verdrag is dat dat regelt.

Het federaal parket maakt zich wel klaar om de nodige - bijkomende - procedures op te starten als de politieke beslissing valt om de gevangen Syriëstrijders terug te halen naar ons land. Maar het waarschuwt voor de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan. ‘Sommigen van die strijders zijn al in ons land bij verstek veroordeeld. Ze zullen bij hun terugkeer meteen naar de gevangenis worden overgebracht. Ze kunnen dan verzet aantekenen en opnieuw voor de rechtbank verschijnen’, legt het federaal parket uit.

‘De anderen, die nog niet zijn veroordeeld in ons land, zullen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het parket zal de onderzoeksrechter vragen hen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen en het onderzoek voort te zetten. Maar de grote moeilijkheid is bewijzen te verzamelen. We kunnen moeilijk speurders ter plaatse sturen’, merkt het federaal parket op.

Belgen in Koerdische cel

In de Koerdische gevangenissen in het noorden van Syrië zouden zeker vier Belgische IS-strijders gevangen zitten. Ook het cijfer van zes doet de ronde, maar bij de veiligheidsdiensten is te horen dat over twee van hen de jongste tijd niets meer vernomen is. Twee namen van strijders uit Vilvoorde circuleren al langer: Hamsa Nmili en Caner Cankurtaran. Die laatste is bij verstek veroordeeld in ons land.

Daarnaast hebben de veiligheidsdiensten ook weet van 17 Belgische IS-vrouwen in het noorden van Syrië. Het aantal kinderen wordt geraamd op een dertigtal. Van goed 150 Belgen in de regio is onduidelijk waar ze zich bevinden: ze zitten alleszins niet in de kampen en zijn mogelijk gesneuveld.

Europees aanhoudingsmandaat

Volgens het federaal parket is tegen de meeste Belgische IS-strijders (foreign terrorist fighters) een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd ofwel is er Interpol-seining om hen uit te leveren, zodat ze hun veroordeling bij verstek uitzitten in ons land. Al is de situatie anders voor minderjarige strijders of voor strijders die als minderjarige naar Syrië zijn vertrokken en intussen meerderjarig zijn geworden.