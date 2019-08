Pentagon: 'IS maakt comeback in Syrië'

'Hoewel het zijn territoriaal 'kalifaat' heeft verloren, heeft IS in Irak zijn opstandige capaciteiten versterkt en de activiteiten in Syrië hervat', staat in het document. IS heeft zijn 'operaties kunnen hergroeperen en ondersteunen' in beide landen, deels omdat de lokale strijdkrachten nog altijd niet in staat zijn 'operaties op lange termijn vol te houden, verschillende operaties tegelijkertijd uit te voeren of het grondgebied dat ze hebben veroverd, te behouden', luidt het.