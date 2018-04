Poetin: ‘Meer bombardementen zouden tot chaos leiden'

De Russische president Vladimir Poetin heeft in een telefoongesprek met zijn Iraanse bondgenoot Hassan Rohani laten verstaan dat nog meer Westerse raketaanvallen in Syrië zouden leiden tot chaos in de internationale relaties.

Poetin telefoneerde zondag met de Iraanse president Rohani om de situatie te bespreken na de luchtaanval in Syrië door de VS, Frankrijk en het VK. Volgens Russische persagentschappen waren Rouhani en Poetin het er over eens dat de Westerse aanval de kansen voor een politieke oplossing in Syrië bemoeilijken.

Poetin benadrukte dat ‘als dergelijke acties in strijd met het VN Verdrag verderzetten, dat onvermijdelijk zou leiden tot chaos in internationale relaties.’

‘Relaties zeer gespannen’

'De relaties met Rusland zijn momenteel zeer gespannen. Ik hoop dat ze verbeteren.' Nikki Haley VS ambassadrice bij de VN

Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadrice bij de VN, zei zondag dat de relaties met Rusland ‘zeer gespannen’ zijn maar dat de VS hoopt op verbetering. In een interview op Fox News liet ze er geen twijfel over bestaan dat de Amerikaanse troepen aanwezig blijven in Syrië.

De 2.000 Amerikaanse manschappen hebben drie doelen: zorgen dat er geen chemische wapens worden gebruikt, dat IS verslagen wordt en dat de VS een goede uitvalsbasis heeft om Iran in de gaten te houden. ‘De bedoeling is dat de Amerikaanse troepen naar huis komen, maar we gaan ons niet terugtrekken tot deze doelen gerealiseerd zijn’, zei Haley.

De Amerikaanse president Donald Trump gaf in het verleden gemixte signalen over de Amerikaanse troepen in Syrië. Hij zei het leger te willen terugtrekken, maar na de luchtaanval in de nacht van vrijdag op zaterdag zei hij ook dat de Westerse bondgenoten bereid zijn hun militaire optreden te herhalen als de Syrische president Bashar al-Assad niet stopt met het gebruik van chemische wapens.