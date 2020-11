Politiek roept Iran op VUB-gastdocent niet te executeren

Zowel de Vlaamse als de federale regering en de VUB roepen Iran op de Iraans-Zweedse professor en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali niet te executeren.

Het gevaar van de executie van Djalali lijkt almaar imminenter. Begin deze week had zijn vrouw Vida Mehrannia telefonisch contact met haar echtgenoot, die huilend meedeelde dat hij in isolatie was geplaatst in een andere gevangenis en daarom afscheid nam. Doorgaans is isolatie de laatste stap voor de executie van een gevangene.

'Het is niet de eerste keer dat zijn leven aan een zijden draadje hangt', zegt Gerlant Van Berlaer, een vriend en collega-spoedarts van Djalali op Radio 1. 'Maar ditmaal lijkt het erg concreet, ook omdat Ahmadreza's advocaat een schriftelijke bevestiging zou hebben gekregen dat de executie gaat plaatsvinden. Het zou over dagen gaan.'

Resolutie

In politieke hoek wordt druk gemobiliseerd. Woensdag keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed waarin het Iran oproept niet tot executie over te gaan. Minister-president Jan Jambon (N-VA) vraagt de vrijlating van de professor. Eerder had minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) dezelfde boodschap overgebracht aan de Iraanse ambassadeur in Brussel.

De politieke druk komt er nadat de Vrije Universiteit Brussel en Amnesty International de campagne #saveAhmadreza hadden opgezet, met de oproep om de hashtag massaal te delen. 'Die publieke aandacht is van levensbelang', zegt VUB-rector Caroline Pauwels. 'Zolang Ahmadreza in leven is, hebben we de plicht actie te ondernemen. Een volgende stap kan zijn dat Europees en internationaal aan te pakken.'

'De aandacht van de pers en de politiek is cruciaal', zegt Van Berlaer. 'Het heeft ertoe geleid dat Ahmadreza de afgelopen vier jaar in leven is gebleven. Het is best uitzonderlijk dat een terdoodveroordeelde in Iran niet geëxecuteerd wordt.'

Pasmunt

Waarom komt de zaak nu in een stroomversnelling? 'Het wijzigende geopolitieke landschap kan een verklaring zijn', zegt Pauwels. Iran gebruikt mensen met een dubbele nationaliteit regelmatig als pasmunt. Woensdag vond zo'n ruildeal plaats met Australië. Een Brits-Australische wetenschapster die twee jaar vastzat in de gevangenis van Teheran werd vrijgelaten in ruil voor drie Iraanse gevangenen. Vrijdag begint in Antwerpen het proces tegen een Iraanse diplomaat die beschuldigd wordt van spionage en terrorisme.