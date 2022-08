Politieke impasse in Irak voedt vrees voor nieuw geweld

Een zoveelste politieke impasse dreigt het geweld in Irak nog maar eens te doen oplaaien. Aanhangers van de machtige geestelijke Moqtada al-Sadr bestormden maandag de ambtswoning van de premier.

Als het aankomt op langdurige regeringsvormingen, kent België één concurrent: Irak. Sinds de parlementsverkiezingen van 10 oktober zakte het diep verdeelde land af in een zoveelste politieke impasse. Een demarche van Moqtada al-Sadr zal die niet snel helpen op te lossen.

De 48-jarige machtige sjiitische geestelijke die miljoenen volgelingen heeft, kondigde maandag zijn politiek pensioen aan. Of hij dat ook meent, is twijfelachtig - al-Sadr beloofde al vaker zijn vertrek. Eerder wil hij zo de politieke druk opvoeren.

Na de bestorming van de ambtswoning van de premier in de sterk bewaakte Groene Zone van Bagdad, voerde het leger een uitgaansverbod in voor het hele land.

Zijn aanhangers bestormden meteen de ambtswoning van premier Mustafa Al-Kadhimi in de sterk bewaakte Groene Zone van Bagdad, waar schoten werden gehoord, waarna het leger een uitgaansverbod invoerde in het hele land. De vrees voor een nieuwe escalatie van geweld in Irak is groot.

Sinds de val van Saddam Hoessein, een soennitische dictator in een overwegend sjiitisch land, in 2003 speelt al-Sadr een prominente rol op het kruispunt van politiek, religie en militaire macht. Zijn milities stonden vooraan in het verzet tegen de Amerikaanse inval. Recenter hielpen ze de opmars van Islamitische Staat terugdringen. Maar steeds meer positioneerde al-Sadr zich als een nationalist, die ook de toenemende invloed van het sjiitische Iran wil afblokken. Al deelt hij met de ayatollahs in Teheran een streng-islamitische kijk op politiek bestuur.

Bij de recentste verkiezingen haalde zijn al-Sadr Beweging het meeste zetels binnen. Met soennitische en Koerdische steun leek ook een regering in de maak, maar dat bleek te snel gejuicht.

Koehandel

Sowieso is de politieke postjesverdeling in Irak een labyrintische, sektarische koehandel, waarbij iedereen zo dicht mogelijk bij de enorme olie-inkomsten van de OPEC-lidstaat wil komen. De Koerden leveren de president, een ceremoniële functie. De parlementsvoorzitter is een soenniet. En de premier wordt gezocht bij de sjiitische meerderheid.

Een rivaliserende sjiitisch blok rond ex-premier Nouri al-Maliki, die veel dichter bij Iran aanleunt, torpedeerde de coalitie van al-Sadr toen het geen deel mocht uitmaken van de regering. Vervolgens ordonneerde al-Sadr zijn parlementsleden op te stappen, terwijl zijn volgelingen al maanden rond de Groene Zone kamperen en er de toegang tot het parlement blokkeren. Twee keer drongen ze de jongste weken het parlement binnen. Al-Sadr loofde die acties als het begin van een 'radicale verandering'.