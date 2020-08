Pompeo zoekt nieuwe bondgenoten tegen Iran

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken grijpt na de vredesdeal tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten het momentum aan om nieuwe zieltjes te ronselen. Zijn doel: Iran steeds meer in het nauw drijven.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is maandag begonnen aan een vijfdaagse tour in het Midden-Oosten. Na de recente vredesdeal tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) wil hij ook andere Arabische landen overtuigen de banden met Israël aan te halen. Op de planning staan stops in Israël, de VAE, Bahrein en Soedan. 'Ik kijk ernaar uit het historische vredesakkoord te vieren en te bespreken hoe we de kwaadaardige invloed van Iran in de regio kunnen stoppen', schreef Pompeo voor zijn reis op Twitter.

Washington en Israël hopen dat het ijs gebroken is nu de VAE als slechts derde Arabische land Israël erkend hebben. De vredesdeal, die op 13 augustus werd ondertekend, voorziet in een diplomatieke toenadering tussen de Golfstaat en Jerusalem in ruil voor de Israëlische belofte de annexatie van de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever stop te zetten. Beide landen hopen zo het toerisme aan te moedigen en de handel een boost te geven, met name de verkoop van olie uit de Emiraten aan Israël en van Israëlische technologie aan de Emiraten.

Geheime toenadering

De vraag is welke landen het voorbeeld van de VAE volgen. Onder impuls van hun aversie tegen gemeenschappelijke vijand Iran haalden meerdere Golfstaten de voorbije jaren in het geheim de banden met Israël aan. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verwacht dat ze dat binnenkort de volgende stap zetten. 'We werken aan een vrede met meer landen. Ik denk dat er meer landen zullen zijn, in de niet zo verre toekomst', zei hij zondag.

De twee andere stops van Pompeo - Bahrein en Soedan - zijn grote kanshebbers. De overgangsraad die Soedan na de val van dictator Omar al-Bashir leidt, wil graag van de Amerikaanse lijst van staatssponsors van terrorisme geschrapt worden. Een toenadering tot Israël kan daarbij helpen. Bahrein bejubelde het vredesakkoord dan weer als 'historisch'. Vorig jaar organiseerde het kleine koninkrijk ook de conferentie waarin de VS het economische luik van het vredesplan van het Midden-Oosten voorstelden en die als erg pro-Israëlisch werd gezien.

Maximale druk

Andere realistische opties zijn Oman en Marokko, terwijl voor regionale grootmacht Saoedi-Arabië een erkenning van Israël waarschijnlijk een brug te ver is. Kroonprins Mohammed Bin Salman ziet een hechtere relatie economisch wel zitten en beide landen zijn verenigd in hun afkeer van Iran. Maar als 'behoeder' van twee heilige plaatsen in de islamwereld - Mekka en Medina - krijgt het koninkrijk nooit verkocht dat het de derde heilige plaats - de Tempelberg in Jeruzalem - aan de Israëli's uitverkoopt.