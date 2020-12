Premier Libanon in verdenking gesteld na verwoestende explosie

De Libanese premier Hassan Diab, zijn minister van Financiën Ali Hassan Khalil en zijn ministers van Openbare Werken en Transport Ghazi Zaayter en Youssef Fenianos worden vervolgd voor hun rol in de verwoestende gasexplosie van begin augustus in de Libanese hoofdstad Beiroet. Dat hebben gerechtelijke bronnen gezegd aan het persagentschap AFP.

De vier worden aangeklaagd voor nalatigheid en 'het veroorzaken van doden'. Uit het onderzoek naar de explosie kwam naar boven dat ze schriftelijk gewaarschuwd waren dat er zo'n 3.000 ton explosieven in de haven lag, maar niets ondernamen. Fadi Sawan, de rechter die met het onderzoek belast is, vroeg het Libanese parlement twee weken geleden een onderzoek naar de ministers in te stellen, maar kreeg nul op het rekest. Daarop nam hij het heft in eigen handen.

Sawan wil de premier en de ministers vanaf maandag ondervragen, maar Diab liet al weten dat daar geen sprake van kan zijn. Het kabinet van de premier verspreidde woensdag een verklaring dat zijn geweten 'zuiver is' en dat hij op een 'verantwoordelijke en transparante manier' met de explosie is omgegaan. De andere ministers reageerden nog niet.

Een brand in een pakhuis waar al jarenlang zonder voorzorgsmaatregelen tonnen ammoniumnitraat werden opgeslagen veroorzaakte op 4 augustus een helse ontploffing. Die vernietigde de haven en delen van de hoofdstad en leidde tot meer dan 200 doden en 6.500 gewonden. De schade loopt in de miljarden en honderdduizenden mensen zijn dakloos.

De regering van Diab, die een jaar geleden aan de macht kwam na grote protesten over de economische crisis in het land en het corrupte politieke systeem, nam een paar dagen na het drama ontslag. Vier maanden later is er nog altijd geen vervanging en is het land in de zwaarste economische crisis ooit beland.