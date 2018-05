Premier Michel vraagt onderzoek naar bloedbad Gaza

Minstens 59 Palestijnen, onder wie een baby, kwamen maandag om het leven bij protesten. De meesten van hen kwamen om het leven door de kogels van Israëlische sluipschutters. Het was de dodelijkste dag sinds de Gaza-oorlog van 2014.

Voor premier Michel is dat een 'totaal onaanvaardbare vorm van geweld'. 'Ik veroordeel dit geweld', zei hij aan de zender RTL. Eerder hadden minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) het bloedvergieten al veroordeeld.

Ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn vragende partij voor een onafhankelijk onderzoek. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt in de loop van de avond samen voor spoedoverleg over de escalatie van het geweld.

'Allemaal terroristen'

Michel zei ook gechoqueerd te zijn door de uitspraken van Simona Frankel, de ambassadrice van Israël in België. Die had verklaard dat alle Palestijnse slachtoffers terroristen waren.

Michel: 'Dit is de reden waarom er een internationaal onderzoek moet komen. Ik zou niet begrijpen dat de Israëlische autoriteiten niet aanvaarden dat er zo'n onderzoek komt. Men moet ook blijk geven van verantwoordelijkheid.'

Amerikaanse ambassade

Oorzaak van het geweld is onder meer de verhuis van de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem. Een gevoelige kwestie, want de Palestijnen beschouwen het oostelijke deel van die stad als de hoofdstad van hun toekomstige staat, terwijl de joodse staat Jeruzalem ziet als zijn 'eeuwige en ondeelbare' hoofdstad.