President Iran ontstemd over Trump en Macron

Rohani was niet te spreken over de Frans-Amerikaanse onderhandelingen. 'Samen met een Europees staatshoofd willen ze beslissen over een akkoord tussen zeven landen. Waarom? Met welk recht?', vroeg Rohani zich af op een toespraak die live op de staatstelevisie te bekijken was. Hij stelde ook dat Trump onbekwaam is om te onderhandelen over internationale verdragen.