Rijkste man van Syrië neemt Assad weer onder vuur

De rijkste man van Syrië, Rami Makhlouf, heeft een nieuw salvo afgevuurd op zijn neef, de Syrische president Bashar al-Assad. Zijn uithaal op Facebook is een signaal voor de groeiende spanningen in het regime.

Zowat drie weken nadat hij voor het eerst de vuile was over het Syrische bewind buiten gehangen had, plaatste Rami Makhlouf zondag een nieuwe videoboodschap op zijn Facebookpagina. Daarin beschuldigde de zakentycoon, die al jaren de rijkste man van Syrië is, de autoriteiten ervan hem voor miljoenen af te persen.

Het is hoogst ongewoon dat een prominent lid van het regime zo openlijk kritiek levert op president Bashar al-Assad, een neef en jeugdvriend van Makhlouf. Volgens analisten gaat het om de grootste vertrouwensbreuk in de alawitische Assad-clan - die Syrië al 50 jaar regeert - sinds Assads oom Rifaat in 1984 een mislukte staatsgreep pleegde.

Eerste barsten

Makhlouf staat aan het hoofd van een enorm zakenimperium, waarvan het telecombedrijf Syriatel de belangrijkste pijler is. Vorig jaar doemden de eerste barsten in de relatie met president Assad op toen Makhlouf te horen kreeg dat de belastingvrijstelling voor Syriatel werd geschrapt. Inmiddels is de achterstallige factuur opgelopen tot zo'n 200 miljoen euro.

Wie denkt dat ik onder deze omstandigheden ontslag neemt, kent me niet. Rami Makhlouf Gevallen tycoon

In de nieuwe video beschuldigde Makhlouf het regime ervan hem onder druk te zetten afstand te doen van Syriatel. De tycoon zou naar eigen zeggen ontslag moeten nemen als baas van de telecomprovider. Maar op Facebook zette Makhlouf de hakken in het zand. 'Wie denkt dat ik onder deze omstandigheden ontslag neemt, kent me niet', zei hij.

Trouwe steunpilaar

Door zijn goede relaties met Assad verdiende Makhlouf een fortuin tijdens de burgeroorlog, die iets meer dan negen jaar geleden begon. In ruil financierde de zakenman milities die voor het regime duizenden mensen folterden en vermoordden. In een video van enkele weken geleden had Makhlouf zichzelf al op de borst geklopt als trouwe steunpilaar van Assad.