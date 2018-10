Roep om diepgravend onderzoek naar dood Khashoggi

Europese leiders eisen dat de 'onderste steen boven komt' over de dood van de Saoedische journalist. Arabische landen prijzen de 'moedige beslissingen' van de Saoedische koning in de zaak.

De dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi moet 'snel, grondig en transparant' worden onderzocht. Dat zei de topman van de Verenigde Naties (VN), António Guterres, zaterdag. 'Het overlijden is ten diepste zorgwekkend', stelde de Portugees.

Hij reageerde op de officiële erkenning van de Saoedische autoriteiten dat de journalist, die onder meer voor de Washington Post werkte, begin deze maand is omgekomen op het Saoedische consulaat in Istanboel. Volgens de Saoedische aanklager stierf Khashoggi door 'een gevecht' op het consulaat.

'Onder het tapijt vegen'

Amnesty International noemt dat ongeloofwaardig en stelt dat alleen een onafhankelijk onderzoek kan verhinderen dat 'de omstandigheden rond de moord onder het tapijt worden geveegd'. De mensenrechtenorganisatie noemt de dood van de journalist 'een weerzinwekkende en buitengerechtelijke executie'.

Het overlijden van Khashoggi is ten diepste zorgwekkend. António Guterres VN-baas

Een van de belangrijke onbeantwoorde vragen is waar het lichaam van Khashoggi is gebleven. Een Turkse functionaris zei te verwachten dat dit snel duidelijk zal worden.

Hij voegde eraan toe dat de Turkse autoriteiten DNA van de omgekomen journalist hebben veiliggesteld en daarvoor dus niet afhankelijk zijn van medewerking van Saoedi-Arabië. 'Turkije zal niks onder de mat vegen in dit onderzoek', verzekerde Omar Celik, de woordvoerder van de Turkse regeringspartij AKP.

'Democratische vrijheden onder vuur'

De Nederlandse premier Mark Rutte wil dat 'de onderste steen boven komt' over de dood van Jamal Khashoggi. Hij sluit zich aan bij de oproep van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk om snel duidelijkheid te verkrijgen over wat er precies is gebeurd.

Turkije zal niks onder de mat vegen in dit onderzoek. Omar Celik Woordvoerder AKP

Volgens de Duitse kanselier, Angela Merkel, bewijst de dood van Khashoggi, de regelmatig kritisch berichtte over de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, dat 'de democratische vrijheden wereldwijd onder vuur liggen.'

De Amerikaanse president, Donald Trump, had de verklaring van de Saoedi's over de dood van Khashoggi in de nacht van vrijdag op zaterdag als 'geloofwaardig' omschreven. 'Deze verklaring is een eerste goed, belangrijke stap', luidde het. Saoedi-Arabië is een belangrijke bondgenoot van de VS en heel wat andere westerse landen.

'Moedige beslissingen'

De Saoedische koning Salman bin Abdulaziz al-Saud beval inmiddels het ontslag van twee hoge officials, Saud Al-Qahtani, een belangrijke adviseur van kroonprins Mohammed bin Salman, en van Ahmed Asiri, de vicedirecteur van de veiligheidsdienst.

De Arabische wereld reageerde zaterdag positief op de 'moedige beslissingen' van de Saoedische koning.

Daarnaast richtte hij een ministeriële commissie op onder leiding van kroonprins Bin Salman om de veiligheidsdienst te hervormen. De commissie met daarin de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken en het hoofd van de veiligheidsdienst moeten binnen een maand rapport uitbrengen aan de koning.

De Arabische wereld reageerde zaterdag op de acties van de machthebbers in Riyad. Egypte prees de 'moedige beslissingen' die de Saoedische koning genomen had in het onderzoek naar de dood van Khashoggi. Ook Jemen liet zich in positieve bewoordingen uit.