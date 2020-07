Rusland dwingt Westen tot afbouw humanitaire corridors naar Syrië

Vanuit Turkije kan weer internationale humanitaire hulp naar Syrië vertrekken. Maar onder druk van Rusland is slechts één grensovergang in gebruik. 'Een slechte zaak voor miljoenen Syriërs die van die hulp afhankelijk zijn.'

Hoe kunnen we de nooddruftige Syrische bevolking van humanitaire hulp voorzien zonder afhankelijk te zijn van de goedkeuring van de Syrische leider Bashar al-Assad? Met die vraag worstelde de internationale gemeenschap ruim zes jaar geleden. De creatie van humanitaire corridors vanuit Jordanië, Irak en Turkije bood in 2014 een uitweg.

Die corridors kregen evenwel nooit een permanent karakter. Op geregelde tijdstippen moeten de leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) zich over de kwestie buigen en het mechanisme expliciet verlengen.

Geen formaliteit

Sinds vorig jaar is dat helemaal geen formaliteit meer. Daar is de houding van Rusland niet vreemd aan. De trouwe bondgenoot van het regime in Damascus is vastbesloten het systeem van de corridors te ontmantelen. 'Die tasten de soevereiniteit van de Syrische regering aan', betoogt Moskou. 'Alle humanitaire hulp moet vanuit Damascus aangestuurd worden.'

De humanitaire corridors tasten de soevereiniteit van de Syrische regering aan. Rusland

In januari haalden de Russen een eerste slag thuis. Op hun aansporing gingen de grensovergangen in Jordanië en Irak dicht. Vrachtwagens met internationale humanitaire hulp voor miljoenen Syriërs konden sindsdien enkel nog via de checkpoints in Bab al-Salam en Bab al-Hawa vanuit Turkije het door burgeroorlog verscheurde land binnen.

De regeling liep op 10 juli af. Onder de leden van de VN-Veiligheidsraad vond de voorbije maanden druk overleg plaats om het mechanisme overeind te houden. Vooral België en Duitsland, twee niet-permanente leden van het belangrijkste VN-orgaan, namen het voortouw. Zij stelden voor de humanitaire corridors via Bab al-Salam en Bab al-Hawa nog zeker zes maanden open te houden.

Veto

Het plan stuitte op verzet van Rusland en China. Vorige week gebruikten zij twee keer in drie dagen hun veto om het voorstel te torpederen. Het leek er eind vorige week op dat de internationale humanitaire hulp Syrië niet meer zou binnen geraken over land.

Deze resolutie brengt levens in gevaar. We betreuren dat Rusland en China politieke berekeningen laten primeren op het redden van mensenlevens. Verenigd Koninkrijk

Te elfder ure viel zaterdag dan toch een compromis uit de bus. De humanitaire corridor via Bab al-Hawas blijft zeker tot 10 juli 2021 open. De resolutie kreeg het fiat van twaalf landen, waaronder België. Rusland en China onthielden zich. Net als de Dominicaanse Republiek. 'Omdat we teleurgesteld zijn dat de Veiligheidsraad weer niet in staat is unaniem te reageren op een van de grootste humanitaire crisissen van het moment.'

Veel reden tot euforie was er dan ook niet. Want de grensovergang van Bab al-Salam, die cruciaal is voor de bevoorrading van zowat 1,3 miljoen Syriërs ten noorden van Aleppo, gaat onder druk van Rusland dicht.

Politieke berekeningen

'De Veiligheidsraad had geen andere keuze dan een resolutie goed te keuren die niet beantwoordt aan de noden van het Syrische volk. Deze tekst brengt levens in gevaar. We betreuren dat Rusland en China politieke berekeningen laten primeren op het redden van mensenlevens', stelde het Verenigd Koninkrijk.