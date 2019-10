Rusland en Turkije gaan samen 'terreurvrije' zone in Syrië bewaken

De leden van de Koerdische militie YPG krijgen zes dagen extra om zich tot 32 kilometer van de Turkse grens terug te trekken.

'Turkije en Rusland hebben vandaag een historisch akkoord gesloten over de strijd tegen het terrorisme, de territoriale integriteit, de politieke eenheid van Syrië en over de terugkeer van Syrische vluchtelingen naar hun land.' Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dinsdagavond na een zes uur durend onderhoud met zijn Russische evenknie Vladimir Poetin in de Russische badplaats Sotsji.

Een van de belangrijkste vragen die op vele lippen brandde, was of de wapens in het grensgebied tussen Turkije en Syrië ook de volgende dagen blijven zwijgen. Op aandringen van de Verenigde Staten had Ankara vorige week donderdag ingestemd met een staakt-het-vuren van vijf dagen.

Bestand

Dat bestand moest de leden van de Koerdische militie YPG de gelegenheid bieden zich terug te trekken uit een 120 kilometer grote zone tussen de grenssteden Tal Abyad en Ras al-Ayn. Vlak voor Erdogan dinsdag op het vliegtuig naar Sotsji stapte, had hij er nog mee gedreigd het militaire offensief in het noorden van Syrië nieuw leven in te blazen zodra dat vijfdaagse staakt-het-vuren later op de dag zou aflopen.

Dit akkoord zal een eind maken aan het bloedvergieten in de regio. Sergej Lavrov Russische minister van Buitenlandse Zaken

Maar zover komt het voorlopig niet. Erdogan stemde ermee in de Koerden zes dagen extra te geven om zich tot 32 kilometer van de Turkse grens terug te trekken. 'Zodra die 150 uur voorbij zijn, gaan Rusland en Turkije samen patrouilleren in het grensgebied om de terroristen uit die zone te verdrijven', zei de Turkse president.

Ook Moskou leek tevreden met de deal. 'Dit akkoord zal een eind maken aan het bloedvergieten in de regio', zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

Vredesbron

Erdogan had het conflict in Syrië twee weken geleden naar een nieuw niveau getild toen hij de operatie Vredesbron lanceerde. Met die missie had de Turkse president twee doelen voor ogen. In de eerste plaats hoopte hij in het noorden van Syrië een 'veiligheidszone' te creëren.

Schermvullende weergave De Syrische president Assad trok naar het front in de provincie Idlib. ©AFP

In dat gebied is niet langer plaats voor leden van de Koerdische militie YPG die de voorbije jaren zwaar strijd voerden tegen Islamitische Staat (IS). Ankara bestempelt hen evenwel als 'terroristen' die banden onderhouden met de door Erdogan verguisde Turkse Arbeiderspartij (PKK).

Daarnaast heeft de Turkse president het plan opgevat om in die bufferzone zowat 2 miljoen van de 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen onder te brengen die Turkije nu nog op zijn grondgebied opvangt. Voor hij die terugkeeroperatie op poten kan zetten, is hij nog op zoek naar 26 miljard dollar om in dat gebied huizen, ziekenhuizen, scholen en moskeeën te bouwen.

Assad

De Syrische president Bashar al-Assad loopt evenwel niet over van enthousiasme over de Turkse plannen. Dinsdag haalde hij nog zwaar uit naar Erdogan. 'Hij is een dief. En nu steelt hij ons land', klonk het tijdens een bezoek aan de frontlinie in de noordwestelijke provincie Idlib, vlak bij het laatste grote bastion van door Turkije gesteunde rebellen.

Assad hoopt met de steun van zijn bondgenoot Rusland het hele Syrische grondgebied zo snel mogelijk weer onder controle van zijn regime te brengen. 'De slag om Idlib is essentieel om de chaos en het terrorisme in heel Syrië uit te roeien', stelde Syrische president. Maar ook over het noordoosten van het land wil hij snel weer de plak zwaaien. Dat laatste doel kwam een stap dichterbij nadat de Koerden de hulp ingeroepen hadden van het Syrische regime om de Turkse opmars in de regio een halt toe te roepen.

Internationale coalitie

Hoe het voortgaat in het noorden van Syrië, is ook voor heel wat westerse landen van belang. In de regio zitten immers heel wat IS-strijders en hun familie gevangen. Als chaos ontstaat in het gebied, zouden die wel eens kunnen verdwijnen.