Rusland en Turkije sluiten wapenstilstand over Syrië

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en Russisch president Vladimir Poetin hebben na drie uur overleg onder vier ogen in Moskou een akkoord over het staken van de vijandigheden in de Syrische provincie Idlib.

Het Turks-Russische akkkoord bestaat uit drie ingrepen. Om middernacht gaat een staakt-het-vuren in langs de gedemilitariseerde zone rond de provincie Idlib. Die buffer loopt 15 tot 20 kilometer in een gebied van meer dan 30 kilometer landinwaarts van aan de Turkse grens tot in Noord-Oost-Syrië.

Daarnaast komt er een veiligheidscorridor van zes kilometer ten noorden en zes kilometer ten zuiden van de snelweg M4. Die verbindt de steden Aleppo en Latakia met elkaar in Syrië. Russische en Turkse troepen zullen tenslotte met gezamenlijke patrouilles beginnen vanaf 15 maart, langs de M4 tussen de dorpen Trumba in de buurt van Saraqeb (een strategische locatie omdat het de uitvalsbasis van de Russische militaire politie is, red.) tot Ain-al-Havr.

Proxy-oorlog

De wapenstilstand komt er na een flinke escalatie van het wapengekletter in Syrië. In een proxy-oorlog, waarbij grootmachten lokale strijdende partijen steunen zonder zich zelf voluit in de strijd te mengen - flirtten de grootmachten Rusland en Turkije met een open oorlog.

Minstens 55 Turkse soldaten, die steun geven aan Syrische rebellen in hun laatste bolwerk Idlib, kwamen de voorbije maand om in gevechten met Syrische troepen van president Bashar al-Assad. Die krijgt steun van Russische jets, special forces en huurlingen op de grond.

De vraag is nu vooral of de wapenstilstand standhoudt. Het kwam de voorbije jaren geregeld tot een staakt-het-vuren, recent nog begin januari, maar het bestand werd telkens weer verbroken.