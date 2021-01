Saoedi-Arabië en Qatar halen banden aan

Drieënhalf jaar nadat de Saoedi's Qatar in de ban gedaan hebben, halen ze de banden met hun buurland aan. De toenadering komt er op aandringen van Koeweit en de VS.

De relaties tussen de buurlanden waren de voorbije 3,5 jaar allesbehalve hartelijk. De Saoedi's, met in hun zog de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte, verbraken de banden met Qatar in juni 2017.

De Golfstaten verweten het emiraat islamistische groeperingen te steunen, te nauwe betrekkingen te onderhouden met Iran en Turkije en onrust te zaaien in de regio. Als represaille kondigden ze een diplomatieke en een economische boycot af.

De verzoening tussen de Golfstaten komt er nadat Israël, ook op aansporen van de VS, zijn relaties met enkele Arabische staten genormaliseerd heeft.

Front tegen Iran

Koeweit en de Verenigde Staten zagen het conflict met lede ogen aan. In hun strijd tegen de Iraanse invloed in de regio hebben ze geen baat bij verdeeldheid tussen de Golfstaten. Daarom gingen ze over tot bemiddeling.