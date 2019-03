Saoedi-Arabië laat gemartelde mensenrechtenactivistes vrij

De elf prominente activistes belandden in mei in de cel, enkele weken voor de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman het rijverbod voor vrouwen ophief. Intussen zitten ze al maanden vast. Volgens mensenrechtenorganisaties werden ze gefolterd en seksueel misbruikt, maar de Saoedische autoriteiten ontkennen dat.

Buitenlandse agenten

In de praktijk lijkt vooral hun activisme onverteerbaar voor de Saoedische autoriteiten. Bijna alle vrouwen vochten jarenlang tegen het rijverbod en het voogdijsysteem, waardoor Saoedische vrouwen de toestemming van een man nodig hebben om te trouwen of te reizen. In een interview in oktober ontkende Bin Salman dat hun activisme iets met hun arrestatie te maken had.