Saoedi-Arabië wil koolstofneutraal zijn tegen 2060

De grootste olie-exporteur ter wereld wil binnen 40 jaar de uitstoot van de golfstaat netto tot nul herleiden.

Saoedi-Arabië heeft beloofd om de uitstoot van CO2 op zijn grondgebied tegen 2060 te elimineren. Dat kondigde kroonprins Mohammed bin Salman aan op de opening van een klimaatconferentie in Riyadh.

De beslissing is een radicale ommekeer in het discours van 's werelds grootste olie-exporteur. De regering pleitte in het verleden consequent tegen het verminderen van investeringen in fossiele brandstoffen en gaf klimaatactivisten dit jaar de schuld van de stijging van de energieprijzen.

'We kondigen vandaag aan dat het koninkrijk ernaar streeft om tegen 2060 een netto nul te bereiken door middel van een circulaire koolstofeconomie, op een manier die verenigbaar is met de ontwikkelingsplannen van onze economie', zei prins bin Salman bij de opening van de conferentie.



Het besluit kan een boost geven aan de belangrijke COP26-klimaatbesprekingen die deze maand in Glasgow beginnen.

Olie

Het netto-nuldoel betekent niet noodzakelijk dat Saoedi-Arabië de olieproductie moet verminderen, omdat het alleen van toepassing is op emissies op het eigen grondgebied. Uitstoot die gegenereerd wordt wanneer Saoedische olie wordt verbrand in auto's, fabrieken en elektriciteitscentrales in het buitenland tellen niet mee.

In plaats daarvan is de regering bezig haar productiecapaciteit voor ruwe olie nog verder te vergroten - van 12 miljoen naar 13 miljoen vaten per dag. Het project zal naar verwachting zes jaar duren en miljarden dollars kosten.

'Deze beslissing zal dan ook op scepsis onthaald worden', zegt Ben Cahill, senior van het Centrum voor Strategische en Internationale Studies (CSIS). 'De grootste olie-exporteur ter wereld die een netto-nul-economie wordt, is best vreemd'.