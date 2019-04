'Saoedi's betaalden bloedgeld aan kinderen Khashoggi'

De twee zonen en twee dochters van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi zouden in ruil geen publieke uitlatingen meer mogen doen over de dood van hun vader.

De bedoeling is dat ze geen publieke uitlatingen meer doen over de dood van hun vader. De criticus van het Saoedische regime werd een halfjaar geleden in het Saoedische consulaat in Istanboel vermoord, in alle waarschijnlijkheid in opdracht van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Saoedi-Arabië begon een proces tegen elf leden van het moordcommando.