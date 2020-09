Saoedische kroonprins draait rivalen de duimschroeven aan

Twee leden van het koningshuis zijn in Saoedi-Arabië beschuldigd van corruptie. Kroonprins Mohammed bin Salman lijkt zijn potentiële rivalen uit te schakelen in de aanloop naar een machtswisseling.

De Saoedische koning Salman stuurde prins Fahad bin Turki dinsdag de laan uit als bevelhebber van de coalitietroepen die in buurland Jemen al jaren verbeten strijd leveren met sjiitische opstandelingen. In een koninklijk decreet kreeg ook de zoon van de commandant, prins Abdulaziz bin Fahad, zijn ontslag als vicegouverneur van de regio Al Jawf. Vier ambtenaren werden eveneens op non-actief geplaatst.

Het gezelschap wordt verdacht van corruptie, meldde het officiële persagentschap SPA. Onderzoek bij het ministerie van Defensie zou 'verdachte financiële transacties' aan het licht hebben gebracht. De anticorruptiewaakhond Nazaha ontdekte 'financiële corruptie' met sporen naar de twee prinsen. Het is onduidelijk of de verdachten zijn gearresteerd.

Opvallend is dat de persmededeling nadrukkelijk verwijst naar kroonprins Mohammed bin Salman, die het initiatief voor de doorlichting zou hebben genomen. De 35-jarige Mohammed - die wordt gezien als de feitelijke sterke man in Saoedi-Arabië - heeft zich opgeworpen als gangmaker van een campagne tegen corruptie in de overheid. Maar volgens critici gebruikt hij de actie om zijn rivalen opzij te schuiven.

Slangenkuil

Mohammed bin Salman - beter bekend onder zijn initiale MbS- is de gedoodverfde opvolger van koning Salman, zijn 84-jarige vader. Maar niet iedereen in het koningshuis is opgezet met de jonge en ambitieuze kroonprins. Het 'huis van Saoed' is een enorme slangenkuil waarin enkele duizenden prinsen verdeeld zijn over verschillende clans. De meedogenloze machtsdrift van MbS heeft het subtiele evenwicht tussen de facties verstoord.

Kort nadat hij in juni 2017 tot kroonprins was gebombardeerd, schudde MbS al eens aan de boom door tientallen prinsen, ministers en zakenlui te arresteren voor corruptie en op te sluiten in het luxueuze Ritz-Carlton Hotel in de hoofdstad Riyad. De meesten kwamen vrij nadat ze samen voor ruim 100 miljard dollar 'losgeld' hadden betaald. Afgelopen maart nog werden enkele leden van het koningshuis opgepakt, onder wie de gewezen kroonprins Mohammed bin Nayef.

Machtsstrijd

Dergelijke acties wakkeren steevast geruchten aan over een machtsstrijd achter de paleismuren in Riyad. En ze voeden de speculaties dat de oude koning sukkelt met zijn gezondheid en dat een machtswisseling nakend is. Eerder dit jaar zag het koningshuis zich verplicht foto's en video's van Salman te verspreiden om te bewijzen dat de koning nog gezond en wel was.

Als Mohammed bin Salman de macht in handen krijgt, is dat een historische generatiewissel. Tot dusver wordt het koninkrijk geleid door de zonen van 'founding father' Abdoel Aziz al-Saoed. Met MbS krijgt de jonge garde het voor het zeggen. De kroonprins ontpopte zich de voorbije jaren tot de grote hervormer die het land wil moderniseren, onder meer door de economie minder afhankelijk te maken van de olie-industrie.