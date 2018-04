Saoedische kroonprins erkent bestaansrecht Israel

Mohammed bin Salman, de kroonprins van Saoedi-Arabië, heeft in een interview het recht van het joodse volk op een eigen land erkend.

Het is de eerste keer dat een hoge vertegenwoordiger van Saoedi-Arabië zich daar publiek voor uitspreekt.

'Ik geloof dat elk volk, overal, het recht heeft om te leven in hun eigen vredevolle natie. Ik geloof dat Palestijnen en Israëli's het recht hebben op hun eigen land', zei de kroonprins in een interview met het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic.