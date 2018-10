Saoedische kroonprins gelinkt aan verdwijning dissident

Eén van de verdachten bij de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi duikt geregeld op in de entourage van de kroonprins Mohammed bin Salman.

Het ziet er naar uit dat het voor dat er steeds meer vingerafdrukken van het Saoedische regime opduiken bij verdwijning van - en hoogstwaarschijnlijke moord op - Jamal Khashoggi, een Saudische journalist die in Washington woonde en kritisch is voor het regime van kroonprins Mohammed bin Salman.

Khashoggi verdween op 2 oktober, nadat hij een bezoek bracht aan het Saoedische consulaat in Istanbul, om er documenten voor zijn huwelijk op te halen. De zaak zorgt voor oplopende spanning tussen Turkije en Saoedi-Arabië en plaatst ook de Verenigde Staten, een trouwe bondgenoot in de gemeenschappelijke strijd tegen Iran, in een lastig parket.

Er doken gisteren berichten op als zou Riaad in een compromis de moord erkennen, maar proberen die af te doen als het werk van een 'overijverig' eskader dat op 2 oktober op eigen houtje handelde. Dat belooft echter moeilijk te worden, schrijft The New York Times.

Volgens het Amerikaanse dagblad is één van de 15 verdachten die de Turkse autoriteiten identificeerden een man die geregeld in het gezelschap van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) opduikt. Het gaat om Maher Adbulaziz Mutreb.