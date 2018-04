Saoedische kroonprins lanceert charmeoffensief

Mohammed bin Salman, kroonprins van Saoedi-Arabië, vindt dat de Israëli's recht hebben op hun eigen land.

Met goedlachs enthousiasme is de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman bezig aan een pelgrimage doorheen de Verenigde Staten. De afgelopen week bezocht hij het politieke epicentrum in Washington DC, inclusief een onderhoud met president Donald Trump in het Witte Huis, en het technologische walhalla Silicon Valley. Bij dat charmeoffensief hoort een reeks interviews in Amerikaanse media, waarin Mohammed zich opwerpt als een goedmoedige hervormer.

In een breed uitwaaierend interview in het toonaangevende blad The Atlantic wekte de kroonprins gisteren verbazing door toe te geven dat het Joodse volk het recht heeft op een eigen staat. ‘Ons land heeft geen problemen met Joden’, zei Mohammed. ‘Ik geloof dat elk volk, overal, het recht heeft in zijn eigen vreedzame natie te leven. Ik geloof dat de Palestijnen en de Israëli’s het recht hebben op hun eigen land.’

Voor een Saoedische leider staan zulke uitspraken gelijk aan vloeken in de kerk. Saoedi-Arabië heeft altijd geweigerd het bestaansrecht van Israël te erkennen. Het land wierp zich decennia op als de peetvader van de Palestijnen. Maar de Saoedi’s hebben hun humanitaire bekommernis om de Palestijnen ingeruild voor strategische overwegingen. De relatie met de Joodse staat is opmerkelijk verbeterd.

Gemeenschappelijke vijand Iran

Die detente heeft te maken met hun gemeenschappelijke vijand: Iran. In The Atlantic schilderde Mohammed Iran af als het gevaar bij uitstek, dat volgens hem samen met de Moslimbroederschap en de terroristen van Al Qaeda en Islamitische Staat een ‘driehoek van het kwaad’ vormt. In vergelijking met de Iraanse leider Ali Khamenei ‘ziet zelfs Hitler er goed uit’, klonk het ferm.

Schermvullende weergave Ali Khamenei, leider van Iran. ©AFP

Amper 32 jaar is Mohammed maar hij heeft in korte tijd zijn stempel gedrukt op zijn land. Zijn opmars begon nadat zijn hoogbejaarde vader Salman in 2015 tot koning was gekroond. Mohammed werd minister van Defensie en kreeg de leiding over het economisch beleid. Zijn meesterzet kwam vorig jaar toen hij aantrad als kroonprins. Enkele maanden later liet hij 200 toplui, onder wie elf prinsen, oppakken. Dat gebeurde zogezegd in de strijd tegen corruptie, maar het was een signaal dat Mohammed de teugels in handen had.

De kroonprins steek zijn ambitie niet onder stoelen of banken. Hij wil naar eigen zeggen een nieuwe wind doen waaien in het vermolmde koninkrijk, waar zijn familie al decennia de plak zwaait. Mohammed lanceerde Visie 2030, een ambitieus hervormingsprogramma dat een eind moet maken aan de Saoedische verslaving aan petrodollars en het land omvormt tot een moderne, liberale economie.

Vrouwenrechten

Uitgesproken liberaal is Mohammed ook als het gaat over vrouwenrechten. Vrouwen mogen binnenkort autorijden en sportwedstrijden bijwonen. Maar in The Atlantic gaf hij toe dat hij rekening moet houden met de aartsconservatieve facties in zijn land. Critici vrezen dat hij niet verder zal gaan dan enkele cosmetische ingrepen en dat Saoedische vrouwen nog lang kunnen wachten op gelijke rechten.