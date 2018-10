Saoedische minister: 'Dood Khashoggi was grote fout'

De dood van de kritische Saoedische journalist Jamal Khashoggi was een 'enorme fout', zegt Adel al-Jubeir, de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken. Het Westen hecht weinig geloof aan de verklaringen vanuit Riyad.

Adel al-Jubeir gaf zondag een interview aan de rechts gekleurde Amerikaanse zender Fox News. Daarin kon de minister geen verklaring geven voor het verdwijnen Khashoggi's lichaam.

Al-Jubeir benadrukt dat niemand van de mensen die door Riyad verantwoordelijk worden geacht voor Khashoggi's dood banden heeft met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. 'Dit was een schurkenoperatie. Dit was een operatie waarbij individuen hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben overschreden', aldus de minister.

'Er is duidelijk een enorme fout begaan. En die fout werd nog erger gemaakt door een poging om dit te verbergen. Dat is onaanvaardbaar', zo verklaarde al-Jubeir. Hij gaf geen bijkomende informatie over de manier waarop de journalist om het leven werd gebracht.

Tegenstrijdig

Dat het bijna drie weken duurde voordat Saoedi-Arabië met een uitleg op de proppen kwam, wordt dan weer toegeschreven aan de tegenstrijdige berichten die Riyad ontving. 'Er was ons verteld dat hij het consulaat had verlaten', zegt hij. Pas toen dat werd tegengesproken zou Saoedi-Arabië een onderzoek hebben opgestart.

Volgens de minister weet Riyad ook niet wat er met het lichaam van Khashoggi gebeurde. Hij zegt dat dit momenteel samen met Turkije wordt onderzocht. Hij liet ook weten dat zijn regering 'elke steen zal omdraaien' om alle feiten aan het licht te brengen en de verantwoordelijken te bestraffen.

Pas vrijdag gaf de Saoedische overheid een officiële uitleg voor de verdwijning van de kritische journalist Khashoggi op 2 oktober in het consulaat in Istanboel. Volgens die versie van de feiten overleed de journalist in 'een handgemeen'.

Nochtans zeggen de Turkse autoriteiten over bewijzen te beschikken die aantonen dat Khashoggi gemarteld en vermoord werd door een doodseskader dat speciaal was overgevlogen. Nadien zou zijn lichaam in stukken zijn gesneden.

Details

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan belooft dinsdag met alle details over het onderzoek naar buiten te komen. Intussen hecht de westerse wereld weinig geloof aan de verklaringen die de voorbije dagen uit Riyad kwamen. Er zijn sterke vermoedens dat kroonprins Mohammed bin Salman rechstreeks betrokken is bij de opdracht tot de moord op Khashoggi.