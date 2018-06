Saoedische vrouwen nemen plaats achter het stuur

Overal in Saoedi-Arabië zijn zondag vrouwen achter het stuur van een auto gekropen om een stukje te rijden. In de nacht van zaterdag op zondag kwam een einde aan het rijverbod voor vrouwen.

Op sociale media verspreidden vrouwen opnamen van hun eerste, eigen ritje. 'Wat een wonderschone ochtend', schreef bijvoorbeeld een vrouw in Al-Chubar in het oosten van het land. Een andere vrouw schreef 'op dit moment vermengen zich enthousiasme en geluk' bij een filmpje waarop zij achter het stuur zit.

Het einde van het rijverbod voor vrouwen, opgelegd door koning Salman in september, is onderdeel van een reeks hervormingen in het van oorsprong aartsconservatieve islamitische koninkrijk. Eerder zijn vrouwelijke activisten opgepakt die ondanks het verbod achter het stuur stapten.