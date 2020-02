Schermutselingen tussen migranten en Griekse politie aan Turkse grens

De Griekse politie heeft zaterdag traangas ingezet om duizenden migranten tegen te houden die uit Turkije de grens proberen over te steken.

Turkije had vrijdag aangekondigd niet langer migranten tegen te houden die naar Europa willen. De grens- en kustwacht kreeg de opdracht te laten betijen. Het land komt daarmee zijn akkoord met de Europese Unie niet langer na. Europa betaalt Turkije sinds de vluchtelingendeal in 2016 6 miljard euro om in eigen land vluchtelingen op te vangen.