‘Slag om Idlib komt er hoe dan ook'

De Turkse president Erdogan beweert dat hij een offensief op de Syrische rebellenenclave Idlib heeft afgewend na een akkoord met zijn Russische evenknie Poetin. Onzin, oordelen experts. ‘Het eindspel van Idlib is onvermijdelijk.’

Al wekenlang lijken Rusland en Iran, bondgenoten van de Syrische president Assad, uit op een grootschalige militaire interventie in de Syrische regio Idlib. Het door Koerden gedomineerde noordoosten van het land buiten beschouwing gelaten, is Idlib de laatste Syrische provincie die in handen is van oppositiegroepen, zowel rebellen als terroristen. Er wonen meer dan 3 miljoen burgers.

Turkije haalde de voorbije week alles uit de kast om een grootschalig offensief te voorkomen. President Recep Tayyip Erdogan trok deze week naar Rusland voor overleg met zijn Russische evenknie Vladimir Poetin.

Na afloop van hun onderhoud verklaarden Poetin en Erdogan dat ze afspraken hadden gemaakt om een bloedvergieten in Idlib te vermijden. Ze raakten het eens over de installatie van een gedemilitariseerde zone rond het rebellengebied. Zodra die perimeter is ingesteld, is het de bedoeling dat alle gewapende groepen de wapens neerleggen. Dat geldt ook voor de rebellengroep Hay’at Tahrir al-Sham, de Syrische tak van Al Qaida. Russische en Turkse militairen zullen er vanaf half oktober patrouilleren.

Met de deal lijkt Turkije zijn slag thuis te halen. Althans voorlopig. Want niet iedereen is optimistisch over de deal. Volgens de Turkse academicus Burak Özpek van de TOBB Universiteit in Ankara heeft Turkije vooral tijd gekocht. Voor zichzelf, maar ook voor Poetin, voor wie de deal goed uitkomt. ‘Met deze deal zet Rusland zich in een uitstekende positie’, zegt hij. ‘Ik geef het je op een blaadje: over enkele maanden zegt Poetin dat hij alle diplomatieke middelen heeft geprobeerd en dat er geen ander alternatief meer is dan een militaire actie. Of de slag om Idlib nu, morgen of volgende maand plaatsvindt, hij komt er toch.’

Rusland sloot de deal met Turkije uiteraard niet zonder reden. Turkije worstelt al langer met zijn NAVO-bondgenoten en zit verwikkeld in een vaak hoogoplopende diplomatieke ruzie met de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president Donald Trump sloeg Erdogan afgelopen zomer om de oren met economische sancties als vergelding voor de arrestatie van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson. Het conflict komt de Russen goed uit. Het verklaart waarom ze nu niet op Turkse tenen willen trappen.

Vluchtelingenstroom

Turkije heeft er alle belang bij een grootscheepse militaire aanval op Idlib te vermijden. Het land wil voorkomen dat de Koerden het noorden van Syrië controleren. Eerder dit jaar lanceerde Erdogan al een offensief op de regio Afrin, waar hij de Koerdische milities versloeg. Maar Turkije wil een soennitische aanwezigheid behouden in Noord-Syrië, als buffer tegen het sjiitische minderheidsregime van Assad.

Daarnaast is er in Turkije de diepe politieke vrees voor een massale toestroom van nieuwe vluchtelingen. Het land vangt nu al 3,5 miljoen Syriërs op. Volgens Staffan de Mistura, de speciale VN-gezant voor Syrië, kunnen er daar nog eens 800.000 bijkomen als Idlib wordt aangevallen. Een nieuwe vluchtelingenstroom zou desastreus zijn voor Erdogan. Er is niet alleen onvrede over de aanwezigheid van de Syrische vluchtelingen, Turkije zit ook midden in een financieel-economisch crisis.

Veranderende retoriek

Omar Kadkoy, een Syrische onderzoeker aan The Economic Policy Research Foundation in Turkije, onderschrijft die Turkse vrees. ‘Net als veel Europese hoofdsteden, is ook Ankara niet ontsnapt aan de verandering in retoriek. Dat was duidelijk tijdens de verkiezingscampagne van eind juni.’ In aanloop naar de presidents- en parlementsverkiezingen verhardde de toon in de hoofdstad. ‘Syriërs moeten zo snel mogelijk terug’, was de boodschap over de partijgrenzen heen.

Daarnaast benadrukt Kadkoy de vrees voor de toestroom van Syriëstrijders. ‘Ook vluchtende extremistische rebellen en terroristen zullen Turkije binnenkomen. In Idlib staat dus veel op het spel. De kans op een politieke oplossing is inderdaad klein, maar welke andere opties heeft Turkije? Voor de Turkse regering is het een kwestie van nationale veiligheid.’

Idlib vormt niet alleen voor Turkije maar ook voor Europa een uitdaging. De meeste Belgische Syriëstrijders die de Syrische burgeroorlog hebben overleefd, verblijven momenteel in Idlib.

Syrische activisten hekelen inmiddels het uitblijven van internationale reacties op een mogelijk offensief. ‘Met mooie woorden en tweets alleen wordt geen bloedvergieten vermeden’, zegt Fadi Hakim, een naar Turkije gevluchte Syriër. Hij is coördinator van SHAML, een Syrisch netwerk van middenveldorganisaties.