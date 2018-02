Staakt-het-vuren Syrië al meteen geschonden

Een tijdelijk staakt-het-vuren in het Syrische Oost-Ghouta is dinsdag van bij de start niet nageleefd, melden de VN, waardoor het onmogelijk bleek hulpconvooien te sturen.

Een poging om 400.000 Syriërs die in Oost-Ghouta zijn ingesloten de kans te geven om gewonden te verzorgen en hulp te zoeken, is dinsdag mislukt . Dat melden hulporganisaties, ngo's en de Verenigde Naties.

De Russische president Vladimir Poetin had het staakt-het-vuren gevraagd. De bedoeling was dinsdag tussen 8 en 13 uur Belgische tijd niet te vechten, zodat hulpverleners tot in Oost-Ghouta - nabij Damascus - konden raken.