Steeds meer doden bij protesten in Irak

De protestgolf die over het zuiden van Irak raast, zwelt aan. Honderden mensen raakten gewond.

Het dodentol van de protesten in Irak is vrijdag opgelopen tot 44. De veiligheidsdiensten schoten met scherp op de demonstranten, die op straat bleven komen ondanks een uitgangsverbod en een smeekbede van premier Adil Abdul Mahdi om de kalmte te doen terugkeren.

De oproer is de eerste grote test voor Mahdi, die ongeveer een jaar geleden aan de macht kwam. In een televisietoespraak vrijdag zei hij dat hij de frustraties begreep, maar dat er geen magische oplossing was voor de problemen van Irak. Hij beloofde hervormingen in te voeren, waaronder een basisinkomen voor de armste families.

Veel indruk maakte zijn toespraak niet. De demonstranten zien de premier als een tamelijk zwakke figuur, die in het zadel wordt gehouden door de partijen waartegen ze demonstreren.

Protestgolf

Wat dinsdag begon met een paar kleine protesten is intussen uitgegroeid tot een protestgolf die bijna het hele zuiden van het land overspoelt. Anders dan bij de gebruikelijke protesten in Irak worden ze dit keer niet aangevuurd door een politieke of religieuze leider, maar lijken ze spontaan te ontstaan en grote groepen mensen te verenigen.

Aan de basis ligt de algemene frustratie over de toestand in het land. Hoewel Irak meer olie produceert dan ooit tevoren, kan het gros van de bevolking daar niet van profiteren. Grote delen van het land liggen in puin, de werkloosheid is groot en vaak is er geen elektriciteit of drinkbaar water.

De vooral jonge betogers hebben hun buik vol van de werkloosheid en het gebrek aan basisvoorzieningen. Daarnaast viseren ze vooral de alomtegenwoordige corruptie. Ter illustratie: Een onderzoek van de London School of Economics and Political Sciences toont aan dat het aantal overheidsjobs in Irak tussen 2003 en 2016 steeg van 850.000 tot ongeveer 9 miljoen. De jobs zijn een geliefkoosd middel van de politieke klasse om vertrouwelingen te belonen.

Grootayatollah

Vrijdag mengde ook grootayatollah Ali Sistani, de hoogste religieuze autoriteit voor het overgrote deel van de sjiieten in Irak, zich in het debat. Hij betuigde zijn steun aan de protestbeweging en riep de autoriteiten op op de eisen van de betogers in te gaan.