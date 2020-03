Strafhof mag oorlogsmisdaden in Afghanistan onderzoeken

Het Internationaal Strafhof dreigt opnieuw te clashen met de Verenigde Staten nu een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Afghanistan ook Amerikaanse militairen viseert.

De hoofdaanklager Fatou Bensouda krijgt na drie jaar haar zin. Het Internationaal Strafhof stemde donderdag in met een diepgravend onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid in Afghanistan.

Schermvullende weergave Fatou Bensouda, de Gambiaanse hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof. ©REUTERS

Bensouda rondde in 2017 al haar voorlopig onderzoek af en concludeerde dat er voldoende informatie is over hoe alle betrokken partijen zich misdroegen sinds het begin van de Afghaanse oorlog in 2001. De fundamentalistische moslimrebellen van de taliban worden ervan beticht zeker 17.000 burgers gedood te hebben.

Afghaanse regeringstroepen worden folterpraktijken verweten, net als Amerikaanse militairen en leden van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Er zijn ook getuigenissen over onder meer verkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld door Amerikanen.

Minieme slaagkansen

Vorig jaar verwierp het Strafhof nog Bensouda's vraag voor een volwaardig onderzoek, omdat ze de slaagkansen miniem achtte. Geen van de betrokken partijen lijkt geneigd mee te werken. Donderdag trok het Strafhof die beslissing terug, maar de bedenkingen blijven dezelfde.

President Donald Trump gaf al presidentiële pardons aan militairen die in de VS berecht werden voor wangedrag in Afghanistan.

Afghanistan is lid van het Internationaal Strafhof, maar heeft zich tot nu luidkeels verzet tegen elk onderzoek. De Verenigde Staten hebben het Strafhof zelfs nooit erkend en zullen zoals steeds met zware maatregelen elk onderzoek dwarsbomen.

Haagse invasie

Al in 2002, nog voor het Internationaal Strafhof officieel begon, ondertekende George W. Bush een wet die elke Amerikaanse president verregaande bevoegdheden geeft om overheidspersoneel te beschermen tegen internationale rechtsvervolging. Die wordt wel eens schertsend 'de wet voor de invasie van Den Haag' genoemd, naar de Nederlandse stad waar het Strafhof gevestigd is.

13.000 Militairen Er zitten nog 13.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan.

Toen de voorbije jaren sprake was van een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Afghanistan, legde de regering van president Donald Trump medewerkers van het Internationaal Strafhof reisrestricties en andere sancties op. Bensouda, van Gambiaanse komaf, maakte bekend dat haar visum om naar de VS te reizen vorig jaar ingetrokken werd.

Vredesakkoord

Het groene licht voor een onderzoek komt luttele dagen nadat de VS en de taliban een historisch akkoord hebben gesloten. Dat moet een einde maken aan de langste Amerikaanse oorlog ooit en een vredesproces tussen de taliban en de regering in Kaboel op gang brengen.

Na de terreuraanslagen van 9/11 beval president Bush in het najaar van 2001 de inval in Afghanistan, waar het toenmalige talibanregime het Al Qaeda-kopstuk Osama bin Laden onderdak verleende. Twee decennia later zijn nog altijd 13.000 Amerikaanse troepen gestationeerd in Afghanistan. Trump wil die zo snel mogelijk naar huis halen.