Strijd om havenstad Jemen verergert humanitaire crisis

In een bloedig eindoffensief hebben regeringsgezinde troepen in Jemen een eerste zege behaald op de Houthi-rebellen. De humanitaire crisis dreigt echter nog te escaleren.

Acht dagen na het begin van de militaire operatie ‘Gouden Overwinning’ slaagden Jemenitische troepen er woensdag in de luchthaven in de stad Hodeida te veroveren op de Houthi-rebellen. Dat meldde de internationale coalitie onder leideing van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die het offensief steunen. Bij de gevechten vielen de afgelopen week zowat 350 doden.

De coalitie tegen de Houthi zet alles op alles om Hodeida, de op een na belangrijkste haven van Jemen, opnieuw in handen te krijgen. De stad is een levensader voor de sjiitische rebellen, die een smak geld verdienen door belasting te heffen op de goederen die er worden ingevoerd. De Saoedi’s beschuldigen aartsvijand Iran er ook van via Hodeida wapens te leveren aan de sjiitische Houthi.

Fatale slag

Met haar operatie hoopt de Saoedische coalitie de Houthi een fatale slag toe te brengen en op die manier een einde te maken aan de oorlog van de afgelopen drie jaar. De coalitie kwam in 2015 tussenbeide in Jemen nadat de rebellen de hoofdstad Sanaa hadden veroverd. Daarmee dreigden ze de rest van het land onder de voet te lopen, tot afgrijzen van de Saoedi’s die in de opstand de hand van Iran zag.

8,5 miljoen Hongersnood Voor 8,5 miljoen van de 27 miljoen Jemenieten dreigt de hongerdood

De Saoedische interventie veroorzaakte een enorme humanitaire crisis, die volgens de Verenigde Naties op dit moment de ergste wereldwijd is. De coalitie bombardeerde ziekenhuizen en blokkeerde havens om de Houthi te verzwakken. Ruim 80 procent van de 27 miljoen Jemenieten is inmiddels afhankelijk van humanitaire hulp. Voor 8,5 miljoen van hen dreigt de hongerdood, waarschuwen de VN.

Voedsel en medicijnen

De slag om Hodeida dreigt de humanitaire situatie in Jemen alleen te verergeren want de havenstad is goed voor 70 procent van de aangevoerde humanitaire hulp. De VN stelde onlangs tevergeefs voor de controle over de haven over te nemen om de hulpverlening te garanderen. De Saoedische coalitie maakt zich sterk dat ze voedsel en medicijnen heeft klaarliggen om de ergste noden te lenigen.

Analisten waarschuwen dat de strijd om Hodeida dreigt uit te draaien op een uitputtingsslag waarvan vooral de 600.000 inwoners het slachtoffer worden. Na de verovering van de luchthaven verschuift het slagveld zich waarschijnlijk naar het stadscentrum waar de Houthi zich hebben verschanst. Ook de weg naar de hoofdstad Sanaa, een strategische aanvoerlijn, is een potentieel doelwit.