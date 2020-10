Strijdende partijen in Libië tekenen wapenstilstand

Experts zijn sceptisch over de slaagkansen van het staakt-het-vuren dat een einde moet maken aan het lijden van het Libische volk.

De belangrijkste hoofdrolspelers in de Libische burgeroorlog hebben vrijdag in Genève een staakt-het-vuren ondertekend. De doorbraak kwam er na vijf dagen van onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van de internationaal erkende regering en het Libische Nationale Leger (LNA) van de krijgsheer Khalifa Haftar onder de auspiciën van de Verenigde Naties. De deal is mogelijk een eerste stap naar vrede en stabiliteit in het door oorlog verscheurde land, maar zeker niet de laatste.

Beide partijen spraken af dat er onmiddellijk een staakt-het-vuren komt en dat alle huurlingen en buitenlandse strijders binnen drie maanden het land verlaten. De VN-gezant voor Libië, Stephanie Williams, noemde de wapenstilstand een belangrijke wending. 'Het vergde veel moed', zei ze. 'Ik hoop dat dit akkoord een einde maakt aan het lijden van het Libische volk.'

Niets wijst erop dat de oorlogvoerende partijen dit als iets anders zien dan een periode waarin ze zich kunnen stellen en herpositioneren. Tarek Megerisi Politiek analist

Diepe wonden

Experts zijn eerder sceptisch. Eerdere wapenstilstanden en akkoorden werden geschonden en na negen jaar burgeroorlog zijn de wonden diep. 'Niets wijst erop dat de oorlogvoerende partijen dit als iets anders zien dan een periode waarin ze zich kunnen stellen en herpositioneren', zei politiek analist Tarek Megerisi tegen het persbureau Reuters.

Na de val van de dictator Muammar Kaddafi gleed Libië in chaos af. Het land is verdeeld in twee fronten, waarachter buitenlandse spelers opdoemen. De internationaal erkende regering, die gesteund wordt door Turkije, heeft de hoofdstad Tripoli en delen van het noordwesten in handen. De rest is grotendeels onder controle van Haftars LNA, die steun krijgt van Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten.

'Niet erg houdbaar'

Dankzij de Turkse steun - drones en huurlingen - kon de Libische regering dit jaar terrein winnen. Ze versloeg Haftars troepen in de hoofdstad Tripoli, wat hem naar de onderhandelingstafel dreef. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan trok vrijdag de slaagkansen van de deal in twijfel. 'De tijd zal uitwijzen hoelang het zal standhouden. Maar het lijkt me niet erg houdbaar', zei hij.