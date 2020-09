Stuwdam dreigt Egypte in existentiële crisis te storten

De afwerking van een megadam in Ethiopië zadelt buurland Egypte op met een levensgroot probleem. Het land vreest dat de watertoevoer opdroogt zodra de Ethiopiërs het enorme stuwmeer op de Nijl beginnen te vullen.

De Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) moet de grootste dam van Afrika worden. De dam zal 6.500 megawatt stroom opwekken waarmee Ethiopië de grootste energie-exporteur van de regio wil worden. De eerste plannen voor de megadam op de Blauwe Nijl werden in 2011 aangekondigd en botsten meteen op verzet van Egypte en Soedan, die stroomafwaarts liggen.

Vooral Egypte maakt zich ernstige zorgen over de impact op de watertoevoer. Het land haalt 97 procent van zijn water uit de Nijl. Volgens de nieuwszender Al Jazeera spelen de Egyptenaren door de GERD de helft van hun jaarlijkse waterbudget kwijt door de GERD. Bovendien verliest het land dan mogelijk twee derde van de landbouwgrond, wat de voedselzekerheid in gevaar brengt.

Niet toevallig waarschuwt Egypte voor een ‘existentiële crisis’. Wie door het land reist, ziet goed dat het niet zou bestaan zonder de Nijl. Waar de rivier stroomt, is het land groen. De vruchtbare grond ligt waar steden gebouwd zijn en boeren het land bewerken. Landinwaarts is er alleen een dorre woestijn. Bij de piramides van Gizeh aan de rand van de hoofdstad Caïro zie je aan de ene kant de drukke stad met de Nijl in het midden. Draai je je hoofd de andere kant op, dan doemt de woestijn op.

Ondanks luide protesten en bemiddelingspogingen ging Ethiopië door met de bouw van de GERD. Begin juli gingen in Egypte de alarmbellen luid af toen de Ethiopiërs aankondigden later die maand al te willen beginnen met het laten vollopen van het stuwmeer achter de dam. Satellietfoto’s van 9 juli lieten zien dat het meer opzwelt, maar volgens Ethiopië was dat slechts een gevolg van zware regenval.

Schermvullende weergave

Voor Egypte begint de tijd te dringen om tot een diplomatieke oplossing te komen. In maart was er hoop dat gesprekken in Washington onder toezicht van de Verenigde Staten en de Wereldbank een uitweg zouden bieden, maar Ethiopië liep op het laatste moment weg van de onderhandelingstafel. Sindsdien zijn er nieuwe gesprekken van start gegaan met de VS, de EU, Zuid-Afrika en de Afrikaanse Unie als waarnemers. Eind juni vroeg de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry de VN-Veiligheidsraad een resolutie aan te nemen om een internationale impuls te geven aan de gesprekken.

Historisch geworteld

‘Hoewel recente onderhandelingen constructiever van aard waren, blijven de knelpunten dezelfde’, zegt William Davison, een analist van de International Crisis Group. Zo is er onenigheid over hoe om te gaan met langdurige periodes van droogte. Egypte wil afspraken maken over de hoeveelheid water die Ethiopië vrijgeeft tijdens periodes van droogte. Maar Ethiopië wil zich nergens op vastleggen en vindt een paar richtlijnen voldoende zodat onderhandeld kan worden als het zover is.

De landen zijn het ook oneens over een mechanisme om geschillen te beslechten. In het geval van een meningsverschil wil Egypte dat een derde partij een bindend besluit kan maken waaraan beide partijen zich houden. Ethiopië verwerpt dat idee. ‘Het komt erop neer dat Egypte bang is dat Ethiopië op een bepaald moment misbruik maakt van de situatie’, zegt Riccardo Fabiani, Noord-Afrika-analist bij de International Crisis Group.

Egypte probeert in de regio politieke invloed uit te oefenen door rebellengroepen en andere landen op te zetten tegen Ethiopië. Riccardo Fabiani Noord-Afrika-analist

De spanningen tussen beide landen over de controle van het Nijlwater zijn historisch geworteld. Ethiopië voelt zich benadeeld omdat het in 1959 werd buitengesloten van een overeenkomst tussen Egypte en Soedan die hen het exclusieve recht op het water van de Nijl geeft. Volgens Davison interpreteert Ethiopië de eisen van Egypte als pogingen om het waterquotum uit 1959 te behouden. Ethiopië vindt dat het het recht heeft unilateraal te beslissen over de eigen watervoorraden. Dat betekent dat het zelf kan bepalen wanneer het het stuwmeer laat vollopen.

Smeulende instabiliteit

Egypte en Ethiopië wantrouwen elkaar en doen pogingen om elkaar te ondermijnen. ‘De Egyptenaren proberen in de regio politieke invloed uit te oefenen door rebellengroepen en andere landen op te zetten tegen Ethiopië’, zegt Fabiani. In 2016 werd Egypte ervan beschuldigd steun te verlenen aan het Oromo Liberation Front, een Ethiopische rebellengroep die zich verzet tegen de centrale regering. ‘De Egyptenaren hebben die beschuldigingen altijd ontkend, hoewel het aannemelijk is dat ze deze groep steunen’, zegt Fabiani.

De regimes in Caïro en Addis Abeba proberen ook invloed uit te oefenen op de overgangsregering van Soedan. Die zou verdeeld zijn over de megadam. Het militaire deel van de Soedanese regering zou hechte banden onderhouden met Egypte, terwijl het civiele deel onder leiding van premier Abdalla Hamdok meer naar Ethiopië leunt. Zowel Egypte als Ethiopië probeert die tweestrijd uit te spelen om Soedan naar zijn kant te bewegen.