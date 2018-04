Syriërs: ‘Geef ons rust, vrede en stabiliteit'

In de Syrische stad Manbij staan Syrische vijanden en grootmachten lijnrecht tegenover elkaar. De stad is een kruitvat, tot wanhoop van veel inwoners. Ze snakken naar vrede en stabiliteit.

De Koerdische strijder Ali, afkomstig uit Manbij, zit op een plastic stoel en moet grinniken om zijn eigen verhaal. ‘Vroeger op school waren we als kinderen nogal belhamels. Onze meester riep vaak wanhopig tegen ons: ‘Als jullie zo doorgaan, begint het einde van de wereld in Manbij!’’ Nadat Ali uitgelachen is, vervolgt hij: ‘Als ik zie in wat voor situatie we beland zijn, denk ik vaak terug aan de woorden van die meester.’

De woorden van Ali’s vroegere leerkracht waren bijna profetisch. In de Manbijregio, in Noord-Syrië, staan Syrische partijen en supermachten tegenover elkaar, inclusief de Verenigde Staten en Turkije, die op papier bondgenoten zijn.

De situatie rond Manbij is gecompliceerd. Syrische Koerden en Amerikaanse soldaten (in en rond Manbij) vechten tegen Syrische rebellen en het Turkse leger (in het noorden en oosten van Manbij) en tegen het Syrische regeringsleger, Rusland en Iran (in het zuiden van Manbij). Dat gebeurt allemaal op een paar vierkante kilometer.

Om het nog ingewikkelde te maken stoken slapende cellen van Islamitische Staat (IS) het vuurtje extra op met aanslagen. Volgens geruchten zijn ook Franse special forces onderweg om de Koerden en de Amerikanen te versterken. Hun Britse collega’s zitten al in de stad.

Stoottroepen

Manbij, zeggen mensen hier, is een kruitvat. Er hoeft maar iets fout te gaan en de boel ontploft. Een bezoek aan de frontlinie nabij het dorpje Al-Dadat, zo’n 10 kilometer ten noorden van Manbij, maakt duidelijk hoe serieus de situatie is.

Vanuit een Koerdische bunker zie je aan de andere kant van het front, op zowat 1,5 kilometer, grote Turkse bunkers op een heuvel. Daar bevinden zich islamistische Syrische rebellen die net als onlangs in Afrin de stoottroepen van de Turken vormen. Achter de rebellenposities bevindt zich het Turkse leger. Als je met een verrekijker de horizon aftuurt, zie je elke 4 kilometer een Turkse militaire basis, diep in Syrië.

Vanaf de frontlinie kan je de posities van het Syrische leger en hun Russische en Iraanse bondgenoten niet zien. Ze zitten 25 kilometer zuidelijker. In de bunker zelf zitten bewapende Koerdische strijders van de SDF, een linkse verzetsgroep die veel tegen IS heeft gevochten. De SDF’ers aan het front beweren dat ze nooit voor het Turkse imperialisme zullen wijken. Maar het recente Koerdische verlies van Afrin maakt duidelijk dat de Turken militair veel sterker zijn dan de SDF.

Een van de SDF-commandanten aan de frontlinie is ‘kameraad Shiyar’. ‘Toen we de strijd in Syrië begonnen, waren er 142 commandanten. Nu zijn er nog zes over, onder wie ik’, zegt hij. ‘De meeste slachtoffers vielen tijdens de strijd tegen IS. Ik heb aan negen veldslagen tegen Daesh (scheldnaam voor IS) meegedaan, maar de Turkse dreiging is nu onze prioriteit. Daarom zit ik hier en niet aan het front tegen IS in Oost-Syrië.’

Als je uit de bunker kruipt en achter je kijkt, zie je, ook op een heuvel, een Amerikaanse vlag wapperen op een huis. Met de verrekijker zie je militaire voertuigen die in een cirkel om het huis staan. ‘Onze vrienden’, zeggen de Koerden. Ze weten dat de Amerikaanse steun van levensbelang is. Zonder de VS kunnen ze gemakkelijk onder de voet worden gelopen door het veel sterkere Turkse leger en de Syrische rebellen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die de SDF als een terreurgroep beschouwt, heeft vele malen laten weten dat hij Manbij liever vandaag dan morgen aanvalt. Maar de aanwezigheid van de Amerikanen - officieel nog altijd een bondgenoot en een NAVO-partner - aan de Koerdische zijde maakt het erg lastig om zomaar Manbij binnen te stormen.

Oorlogsmoe

In tegenstelling tot het Koerdische Afrin wordt Manbij grotendeels bewoond door conservatieve soennitische Arabieren. Een deel van de bevolking zou blij zijn met een Turkse overname, anderen willen juist dat de Syrische regering terugkomt. Weer anderen zijn tevreden met de SDF. ‘We zijn moe van al die jaren oorlog’, zegt een winkelier. ‘Het enige dat we willen is rust, vrede, stabiliteit.’

Onlangs heeft de Amerikaanse president Donald Trump laten weten dat de VS ‘heel snel’ hun troepen uit Syrië zullen terugtrekken. Voor de Syrische Koerden zou dat een drama zijn.

In Manbij en omgeving valt voorlopig weinig van een eventuele Amerikaanse terugtrekking te merken. Regelmatig zie je Amerikaanse patrouilles. Ook de Amerikaanse soldaten in het huis met de vlag geven niet echt de indruk dat ze snel zullen vertrekken. De soldaten sjouwen met planken om hun positie te versterken. Die Amerikanen gaan voorlopig nergens naartoe. Sterker nog: dit huis is de eerste vaste positie van het Amerikaanse leger aan de frontlinie met Turkse troepen. Tot nu toe reden de Amerikanen in voertuigen dicht bij het front rond, nu hebben ze er een huis.