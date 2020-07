Syriërs kiezen nieuw parlement

Het gaat om de derde parlementsverkiezing in Syrië sinds in 2011 de pro-democratische opstand tegen president Bashar al-Assad uitbrak. De stembusgang werd sinds april twee keer uitgesteld wegens de coronapandemie.

Sancties

Syrische staatsmedia toonden zondag beelden van kiezers die hun stem uitbrachten in een van de 7.277 stembureaus in het land. De stembureaus blijven gedurende twaalf uur open in de gebieden die door de regering gecontroleerd worden. Er kan ook gestemd worden in gebieden waarover de regering slechts gedeeltelijk controle heeft, zoals Idlib in het noordwesten en Raqqa in het noorden.