Syrisch leger vormt front tegen Turkse inval

De Koerden die in het noorden van Syrië in het defensief zijn gedrongen door de inval van het Turkse leger, krijgen steun uit onverwachte hoek. Het Syrische regime heeft troepen naar het noorden van het land gestuurd om de ‘Turkse agressie’ af te weren, zo meldt het Syrische persagentschap Sana.

VS trekt zich terug

Terwijl de Turkse troepen zondag verder oprukten in de noordelijke grenszone van Syrië, maakte de Amerikaanse minister van Defensie bekend zo’n 1.000 manschappen terug te trekken uit de regio omdat de situatie ‘onhoudbaar’ is geworden.

De Amerikaanse president Donald Trump stuurt al langer aan op het terugtrekken van Amerikaanse strijdkrachten uit het Syrische wespennest. Een week geleden al riep Trump een deel van de Amerikaanse troepen terug, die de Koerden steunden in hun strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS).

De Franse president Emmanuel Macron, een van de belangrijkste partners in de door de VS geleide militaire coalitie tegen IS, riep zondagavond een noodkabinet samen om een antwoord te zoeken op de Turkse invasie in noordoost Syrië.