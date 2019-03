Syrische Koerden bestoken laatste IS-bolwerk

De door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) boeken naar eigen zeggen vooruitgang in het offensief op het laatste toevluchtsoord van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in het oosten van Syrië. Vrijdag had de militie de slotaanval ingezet.

Vorige maand was de militie, die steun krijgt van de VS, begonnen met een groot offensief tegen IS in Baghuz, het laatste toevluchtsoord van de groep in oostelijk Syrië. De SDF zetten dat offensief stop om de evacuatie van duizenden burgers mogelijk te maken. Vrijdag startte het offensief opnieuw.

'SDF trekken via twee fronten op in Daesh-gebied sinds gisterenavond', aldus SDF-woordvoerder Mustafa Bali. Hij gebruikte het Arabische acroniem voor Islamitische Staat. Bali verwacht dat het gevecht 'binnenkort' voorbij zal zijn. In het gebied vinden hevige confrontaties plaats tussen beide partijen, waarbij drie SDF-leden gewond zijn geraakt.

Baghuz, een dorp aan de Eufrates bij de grens met Irak, is het laatste belangrijke grondgebied dat IS nog in handen heeft. Jarenlang controleerde de terreurorganisatie grote delen van beide landen.