Taliban belegeren belangrijke Afghaanse steden

Nu bijna alle buitenlandse troepen tegen september vertrekken, zetten de taliban hun opmars verder richting belangrijke steden in het zuiden en westen van Afghanistan.

Nadat is aangekondigd dat de Amerikanen en de NAVO Afghanistan zouden verlaten tegen september, kenden de taliban een snelle opmars in de landelijke gebieden. Ze zouden al de controle hebben over bijna de helft van Afghanistan, inclusief de lucratieve grensovergangen met Pakistan en Iran, meldt de Britse openbare omroep BBC.