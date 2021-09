Taliban claimen controle over laatste verzetshaard

De taliban beweerden maandag de Afghaanse provincie Panjshir te hebben veroverd. Het verzetsfront ontkent de nederlaag, belooft dat de strijd verder gaat en roept op tot een 'nationale opstand' tegen de taliban.

Na hevige gevechten riepen de taliban maandag officieel de overwinning uit in de provincie Panjshir en de gelijknamige vallei. ‘Het laatste nest van de vijand, de provincie Panjshir, is volledig veroverd’, zei taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid op Twitter. Als de bewering klopt, heeft de taliban de controle over het hele land.

De verzetsbeweging geeft de nederlaag niet toe en zegt de gevechten voort te zetten.

De taliban beloven over enkele dagen een 'inclusieve' regering aan te kondigen.

Panjshir was de laatste van de 34 Afghaanse provincies die gewapend verzet leverde tegen de islamistische beweging die vorige maand verbluffend snel de macht greep in de hoofdstad Kaboel. Op sociale media circuleerden foto's van talibanleden voor het hoofdkwartier van de provinciegouverneur van Panjshir.

'Nationale opstand'

Toch spreekt het verzet, de antitaliban National Resistance Front (NRF), de overwinning van de taliban tegen. ‘De taliban hebben Panjshir niet veroverd en het verzet is nog altijd in de hele vallei aanwezig’, zei Ali Maisam, de woordvoerder van het NRF, tegen internationale media. Naar eigen zeggen heeft het NRF nog altijd de ‘strategische posities’ in het gebied in handen. Op sociale media beloofde het NRF ‘te blijven vechten’.

Verzetsleider Ahmad Massoud blijft erin geloven. Op zijn Facebook-pagina deed hij een lange gesproken oproep aan Afghanen in binnen- en buitenland om zich aan te sluiten bij een 'algemene opstand voor de eer, de integriteit en de vrijheid van ons land’. Hij riep op tot internationale steun voor zijn zaak.

Landgenoten, waar jullie je ook bevinden, in het land of daarbuiten, we roepen jullie op in opstand te komen voor de waardigheid, de integriteit en de vrijheid van ons land. Ahmad Massoud Verzetsleider National Resistance Front

Of de strijd doorgaat, is afwachten. De whereabouts van de verzetsleiders zijn onduidelijk. Nadat de taliban hadden beweerd Panjshir te hebben veroverd, liet Massoud weten dat hij veilig was, zonder zijn locatie bekend te maken. Ook de verblijfplaats van Amurallah Saleh, de voormalige vicepresident die zich na de val van Kaboel bij het verzet had gevoegd, blijft onbekend.

Verzetsvallei

Als de Panjshir-vallei effectief werd ingenomen door de taliban, is dat historisch. De taliban hebben de kleine provincie nooit helemaal kunnen veroveren. Tijdens hun regeerperiode, tussen 1996 en 2001, bleef de regio een hart van verzet.

De bergvallei, op 80 kilometer ten noorden van Kaboel, is met haar hoge ruige bergen aan beide flanken een natuurlijk fort. Ook tegen de Sovjetbezetting in de jaren tachtig hield de vallei stand. Ze ligt nog bezaaid met de wrakstukken van tanks die tijdens de oorlog tegen de Sovjet-Unie werden vernietigd.

De meeste verzetsstrijders zijn de bergen in gevlucht waar ze zich schuilhouden.

Dat het gebied nu wel - of toch minstens gedeeltelijk - ingenomen kon worden door de taliban, heeft voor een groot deel te maken met hun militair overwicht. De lokale bevolking en de verzetsstrijders - vaak etnische Tadzjieken, de grootste minderheidsgroep in Afghanistan - hadden geen verhaal tegen de zware wapens van de taliban. De meesten verzetsstrijders zijn de bergen in gevlucht.

Nieuwe regering

Te midden van de concurrerende claims over de controle over de verzetsvallei beloofden de taliban werk te maken van een nieuwe regering. Volgens woordvoerder Mujahid wordt de 'inclusieve' regering over ‘enkele dagen’ aangekondigd.