Talibancoryfee moet vrede brengen

Mullah Baradar is maandag in Qatar aangekomen voor de vredesgesprekken tussen de VS en de taliban. De oprichter van de militie is terug van weggeweest na negen jaar in een Pakistaanse cel.

Het gaat opeens snel in het vredesoverleg tussen de Verenigde Staten en de taliban. Nadat eind januari sprake was van de grootste doorbraak ooit, schuift nu de charismatische medeoprichter van de taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, mee rond de tafel in de Qatarese hoofdstad Doha. Daardoor lijkt het plots mogelijk dat er een einde aan de 17-jarige oorlog komt, de langste die de VS ooit voerden.

De gesprekken van maandag gaan verder waar die van eind januari gestopt zijn. Over de grote krijtlijnen is er een akkoord: de VS willen hun 14.000 soldaten uit Afghanistan terugtrekken als de taliban beloven dat het land geen uitvalsbasis voor de terreurgroepen als Islamitische Staat (IS) en Al Qaida meer zal zijn.

Maar tijdens de vorige overlegronde hadden de onderhandelaars van de taliban geen sterk genoeg mandaat om daarover beslissingen te nemen. De komst van een zwaargewicht als Baradar moet daar verandering in brengen.

Onverwacht vrijgelaten

Baradar is sinds enkele maanden terug van weggeweest. De man die de taliban in 1994 samen met twee anderen oprichtte, zat sinds 2010 in een Pakistaanse gevangenis, nadat hij in een gezamenlijke actie van de CIA en de Pakistaanse veiligheidsdiensten was opgepakt. Eind oktober kwam hij onverwacht vrij, naar verluidt op vraag van de Amerikaanse speciaal gezant Zalmay Khalilzad, die een gesprekspartner van het allooi van Baradar zocht om de onderhandelingen een boost te geven.

Bermbommen

Baradar was lang de nummer twee van de taliban en voerde sinds de Amerikaanse inval in 2001 het verzet aan. Zijn doel: zoveel mogelijk Amerikanen doden door een bloederige guerrillaoorlog met bermbommen en hinderlagen. Die wrede kant combineerde hij met een veel schappelijkere houding tegenover zijn troepen, die hem roemden als iemand die goed compromissen kon sluiten en minder snel zijn geduld verloor dan de eenogige talibanleider Mullah Mohammad Omar.

Op die eigenschappen rekenen de Amerikanen om het vredesoverleg te doen slagen. Bovendien kan Baradars status als medeoprichter helpen om alle commandanten achter een akkoord te krijgen, al is het maar de vraag hoeveel macht de militaire veteraan nog heeft. Sinds de arrestatie van de vijftiger is de jongere, radicalere generatie opgeklommen in de organisatie.