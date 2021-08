Talibanleider van het eerste uur weer aan zet

Na twintig jaar oorlog is de grootste winnaar misschien wel talibanveteraan Mullah Abdul Ghani Baradar. De geduldige strateeg wordt genoemd als de nieuwe Afghaanse president.

Nu de taliban Afghanistan weer volledig in hun greep hebben, wordt volop gespeculeerd over de nieuwe president. Een van de namen die het meest over de tongen rolt, is die van Mullah Abdul Ghani Baradar, een talibanleider van het eerste uur en het hoofd van de delegatie die tot nu toe in Qatar met de Afghaanse regering en de Verenigde Staten onderhandelde over het einde van het conflict.

Na de verovering van Kaboel zondag was Baradar een van de eersten die de talibanstrijders feliciteerde met hun overwinning. 'We mogen niet arrogant worden', zei hij in een video op Twitter, nadat hij van zijn kantoor in Doha naar Kaboel was gevlogen. 'Nu zullen we worden beoordeeld op hoe we onze mensen dienen en beveiligen, en hoe we hun goede leven en toekomst zo goed mogelijk verzekeren.'

Baradar werd drie jaar geleden door de Verenigde Staten bevrijd uit een Pakistaanse gevangenis in de hoop het Afghaanse vredesoverleg nieuw leven in te blazen. De Amerikanen hoopten met die geste de taliban tot meer bereidwilligheid te bewegen. Voor Baradar was het een onverwachte terugkeer, want zijn arrestatie acht jaar eerder door de Amerikaanse en Pakistaanse veiligheidsdiensten gold als een triomf in de oorlog tegen de terreur.

Wieg van de taliban

Samen met de mysterieuze talibanleider Mullah Omar, met wiens zus hij naar verluidt trouwde, stond Baradar in 1994 aan de wieg van de taliban, die een einde wilden maken aan de strijd tussen de lokale krijgsheren na de Russische inval in de jaren 80. In twee jaar tijd veroverde de islamitische beweging heel Afghanistan. Die verrassend snelle opmars, die doet denken aan die van de voorbije week, werd onder meer aan Baradars strategisch vernuft toegeschreven.

Sleutelposities

Onder het daaropvolgende talibanbewind nam Baradar meerdere sleutelposities in. Hij was onder meer de gouverneur van de provincies Herat en Nimroz en onderminister van Defensie. Na de Amerikaanse inval in 2001 vluchtte hij naar buurland Pakistan, vanwaar hij een guerrillaoorlog tegen de Amerikaanse bezetters orkestreerde, inclusief bermbommen en hinderlagen. Toen hij in 2010 werd opgepakt, gold hij als de nummer twee van de taliban en als hun belangrijkste militaire leider.