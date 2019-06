Tankerincident pookt conflict tussen VS en Iran op

Nieuwe mysterieuze incidenten met tankers schrikten gisteren de Golfregio op. Iran is volgens de VS en hun bondgenoten het brein achter de operatie. Maar heeft het land daar baat bij?

Voor de tweede keer in een maand raakten olietankers in de Golfregio op een duistere manier beschadigd. De Front Altair, een Noors schip dat vaart onder de vlag van de Marshalleilanden, kreeg af te rekenen met een brand na enkele explosies aan boord. De Kokuka Courageous, een Japanse tanker onder Panamese vlag, kwam in de problemen nadat een gat geslagen was in de boeg.

Wat zich donderdag precies afgespeeld heeft in de Golf van Oman, is nog onduidelijk. Al doen wel enkele scenario's de ronde. Sommigen maken gewag van een torpedoaanval, anderen opperen dat magnetische mijnen ingezet zijn om de vaartuigen uit koers te slaan.

Sabotageacties

De incidenten van donderdag doen denken aan de 'mysterieuze sabotageacties' die op 12 mei vier tankers troffen in de Straat van Hormuz, de belangrijkste maritieme olietransportader ter wereld. De Verenigde Arabische Emiraten concludeerden na onderzoek dat 'een staat' achter die operatie zat.

Afgaande op de wapens die gebruikt zijn en de expertise die nodig is voor dergelijke acties is de Amerikaanse regering tot het besluit gekomen dat Iran verantwoordelijk. Mike Pompeo Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken

Maar een concrete schuldige wezen zij niet aan. Voor de Verenigde Staten en hun bondgenoot Saoedi-Arabië was het zonneklaar: Iran had de sabotageacties bekokstoofd.

Ook nu is Teheran voor de Amerikanen en hun medestanders in de regio de voor de hand liggende schuldige. 'Afgaande op de wapens die gebruikt zijn en de expertise die nodig is voor dergelijke acties is de Amerikaanse regering tot het besluit gekomen dat Iran verantwoordelijk', zei Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo donderdag. Bewijzen gaf hij niet.

Economische wurggreep

Washington houdt Iran in een economische wurggreep. Als represaille dreigde het sjiitische regime er enkele weken geleden mee het olietransport te verstoren in de Straat van Hormuz. Dergelijke demarche kan zware implicaties hebben voor de prijs van het zwarte goud.

20 procent olietransport Een vijfde van de wereldwijd verbruikte olie passeert door de zee-engte tussen Oman en Iran.

Een vijfde van de wereldwijd verbruikte olie passeert door de zee-engte tussen Oman en Iran. Ontstaan problemen met de bevoorrading, dan schiet de olieprijs de hoogte in. En rinkelt de kassa in Iran, een belangrijke olie-exporteur.

Op papier althans. Want door de Amerikaanse sancties valt de Iraanse olieproductie en -uitvoer steeds forser terug. Traditionele afnemers zoals Japan haakten recent af als klant omdat de VS ook handelspartners van het regime in Teheran in het vizier nemen. 'Een stijging van de olieprijs kan de dalende export niet compenseren', stellen analisten.

Militair conflict

Wie heeft wel baat bij de incidenten? 'Partijen die dromen van een escalatie van het conflict tussen de VS en Iran', zegt Julian Lee, ex-analist van het Centre for Global Energy Studies en nu oliestrateeg bij het persagentschap Bloomberg.

Loop niet in de val die gespannen is door mensen die baat hebben bij onveiligheid in de regio. Iraanse regime

'Zij zien de economische oorlog tegen Iran graag evolueren naar een militair conflict. Die voorstanders bevinden zich in de VS én onder de Amerikaanse bondgenoten in de Golf en het Midden-Oosten.'

Iran wees alle verantwoordelijkheid donderdag af. 'Het is wel erg verdacht dat die 'aanvallen' op tankers met een link naar Japan net samenvallen met het historische bezoek van de Japanse premier Shinzo Abe aan ons land', merkte Teheran op.