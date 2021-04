Tientallen doden bij bedevaart in Israël

De toestand van sommige slachtoffers is kritiek. Verschillende gewonden werden per helikopter naar ziekenhuizen gebracht. De politie sloot de toegangswegen tot het feest af.

Het incident vond plaats bij een bedevaart van duizenden ultraorthodoxe joden in de stad Meron in Galilea. Het was de grootste openbare bijeenkomst sinds de uitbraak van de corona-epidemie in het land.