Tientallen doden door gevechten Jemen

De Verenigde Naties waarschuwen voor een nieuwe humanitaire ramp in het al jaren door burgeroorlog verscheurde land.

Bij gevechten tussen pro-regeringskrachten en separatisten in Aden, de tweede stad van Jemen, zijn de afgelopen dagen tientallen mensen gedood en enkele honderden gewond geraakt, aldus de Verenigde Naties (VN) zondag.

'Sinds 8 augustus zijn tientallen burgers gedood of gewond geraakt bij gevechten in de stad Aden. Voorlopige rapporten geven aan dat er maar liefst veertig mensen zijn gedood en 260 gewond geraakt aldus een VN-verklaring.

'Het is hartverscheurend dat tijdens het Offerfeest families rouwen om de dood van hun geliefden in plaats van samen in vrede en harmonie te leven', aldus Liese Grande, de humanitair coördinator van de VN in Jemen. 'Onze belangrijkste zorg op dit moment is het sturen van medische teams om de gewonden te redden,' zei ze.

'We maken ons ook grote zorgen over berichten dat burgers die in hun huizen opgesloten zitten, zonder voedsel en water komen te zitten', voegde Grande eraan toe. Ze drong er bij de strijdende partijen op aan om de burgers te beschermen.'We vragen de autoriteiten om een onbelemmerde toegang voor humanitaire organisaties te garanderen'.