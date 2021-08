Tijd dringt voor evacuatiemissie Afghanistan

De tijd voor de evacuatiemissie in Afghanistan dringt. Nog één week en dan moeten de Amerikanen weg zijn, zoals beloofd, zeggen de taliban. Europa voert de druk op de VS op om langer te blijven. Europa heeft meer tijd nodig om iedereen weg te halen uit Kaboel.

'We blijven evacueren zolang de VS de luchthaven beveiligen.' Defensie laat er geen twijfel over bestaan: de Belgische evacuatiemissie in Afghanistan hangt volledig af van de veiligheid van de internationale luchthaven in Kaboel. Die is nog verzekerd tot en met volgende week dinsdag 31 augustus.

De essentie Westerse landen hebben nog maar één week de tijd om onderdanen, fixers en activisten te evacueren uit Afghanistan.

De taliban willen dat de VS op de afgesproken deadline van 31 augustus vertrekken.

De Europese landen willen meer tijd en dringen aan op een verlenging van de missie.

België blijft evacueren, zolang de VS de luchthaven beveiligen.

Intussen begint het de meeste westerse landen te dagen dat die deadline te vroeg komt. Niet iedereen die we willen evacueren zal tegen die tijd weg zijn uit Afghanistan. De Hamid Karzai International Airport is al dagen amper bereikbaar. Er staan naar schatting minstens 10.000 mensen te wachten. De drukte neemt toe nu de deadline nadert. 'Dat is de trend', bevestigt een militaire bron. Sommigen wachten dagenlang op een kans om binnen te raken.

Onder de voet gelopen

Dat wachten bij de luchthaven is niet zonder risico. Buitenlandse Zaken onderzoekt berichten over een Belg die door een Amerikaanse soldaat beschoten zou zijn op de eerste dag van operatie-Red Kite, nadat De Morgen over het voorval heeft geschreven. Volgens de krant The New York Times stierf zaterdag een tweejarig meisje toen zij en haar familie onder de voet werden gelopen door de mensenmassa. Er is nog maar één poort die toegang geeft tot de luchthaven: Abbey Gate. Bij North Gate, een tweede ingang, ontstond een vuurgevecht waarbij een Afghaanse bewaker gewond raakte. Sindsdien is de poort er gesloten.

De Belgische evacuaties zijn maandag blijven lopen. Een van de vier geplande vluchten tussen Islamabad en Kaboel ging niet door wegens een technisch probleem aan een van de Belgische C-130-transportvliegtuigen. De drie overige zijn zo goed als vol vertrokken, met 280 passagiers aan boord. Het gaat om een 240-tal Belgen en rechthebbenden, een 40-tal Nederlanders en 1 Zweed. 226 mensen kwamen maandag aan in Melsbroek.

Lees Meer België evacueert opnieuw 280 mensen uit Afghanistan

Druk neemt toe

Hoeveel mensen die België wil repatriëren al geholpen zijn, is niet duidelijk. De lijst met kandidaten voor evacuatie krijgt constant updates en aanvullingen. Er zouden zeker 200 Afghaanse tolken, fixers of andere medewerkers op de lijst staan. België wil ook activisten die zich hebben ingezet voor vrouwen- en mensenrechten terughalen. Niemand kan exact zeggen hoeveel mensen België nog wil terughalen. Maar een ding is zeker: operatie-Red Kite is nog niet ten einde.

België blijft de komende dagen C-130's heen en weer sturen tussen Kaboel en de uitvalsbasis in Islamabad (Pakistan). Ons land heeft zes slots gereserveerd op de luchthaven van Kaboel om mensen op te pikken. Elk slot duurt maar dertig minuten. De tijd om de vlucht te halen is heel kort. De druk op de missie neemt toe.

Langer blijven

EU-buitenlandchef Josep Borrell zei zaterdag al dat alle westerlingen en Afghaanse medewerkers tijdig evacueren 'onmogelijk' is. Dat de druk om tijdig te evacueren stijgt, blijkt ook uit de reddingsoperaties van Frankrijk en Duitsland. Ze stuurden het leger buiten de luchthaven om mensen met bussen of helikopters op te halen. Ons land heeft nog altijd geen plannen voor zo'n missie. 'We hebben daar de capaciteit niet voor', zei minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Maandagavond kondigde ze wel aan 100 extra militairen naar Pakistan en Afghanistan te sturen.

De Europese leiders willen dat de Amerikanen hun aanwezigheid verlengen tot na de deadline van 31 augustus. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vroegen de VS meer tijd om hun operaties af te ronden. De Belgische premier Alexander De Croo (Open VLD) zegt dat de VS de NAVO-partners niet nog eens 'voor voldongen feiten' mogen plaatsen. 'We moeten duidelijke gesprekken hebben met de VS, dat ze geen eenzijdige beslissingen kunnen nemen', zei hij aan de VRT.

Als de VS of het Verenigd Koninkrijk extra tijd willen voor hun evacuaties, is het antwoord nee. Suhail Shaheen Woordvoerder van de taliban

Joe Biden sluit een langer verblijf in Afghanistan niet uit, maar belooft ook niets. 'Ik hoop dat een verlenging niet nodig is.' De taliban willen dat de VS zich aan de deadline houden. 'Dat is een rode lijn', zei talibanwoordvoerder Suhail Shaheen in een interview met Sky News. 'President Biden kondigde aan dat hij zijn troepen op 31 augustus zou terugtrekken. Als de VS of het Verenigd Koninkrijk extra tijd willen voor hun evacuaties, is het antwoord nee.'